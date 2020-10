Hvorfor vil Vegvesenet ha enda mer trafikk?

Det er faktisk bred politisk enighet om at veitrafikken i de store byene må begrenses.

Statens vegvesen bør ikke drive politikk, skriver Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Gabriel Fliflet Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Iblant leser man ting som får ørevoksen til å rotere. BT hadde 5. oktober en solid reportasje om yrkessjåfør Ole Jonny Sunde, som vil prioritere gode veier foran dyre fjordkrysninger med bro og tunnel.

Jeg forstår ham så godt!

I artikkelen kommer det frem at Transportøkonomisk institutt nylig har utredet et alternativ med hyppige fergeavganger i stedet for dyre broer og tunneler. Det oppsiktsvekkende er Statens vegvesens negative reaksjon på dette:

«Dersom en bare utvikler veiene på land, vil fergene oppleves som en relativt større barriere, og det vil holde trafikken nede.»

Med andre ord: Nei takk til kombinasjonen gode veier og hyppige ferger, for da vil ikke trafikken øke nok!

Det er faktisk bred politisk enighet om at veitrafikken i de store byene må begrenses. Vi vil ha mindre støy, skitt og utslipp!

For å få støttemidler til kollektivtrafikk, sykkel og gange gjennom den såkalte Byvekstavtalen, må Bergen og andre storbyer oppfylle statens strenge krav om nullvekst i privatbiltrafikken.

Da henger det ikke på greip at Statens vegvesen jobber for det stikk motsatte: Å bruke titall milliarder på en villet økning av biltrafikken.

I dag passerer drøyt 3000 biler over Bjørnafjorden på fergene mellom Os og Stord/Tysnes. BT forteller at Vegvesenet har regnet seg frem til at med gratis ferge, avgang hvert 15. minutt og utbedret vei, vil 10.000 biler passere Bjørnafjorden hvert døgn.

Om man bygger Hordfast, blir resultatet nesten 16.000 – mer enn femdobling av dagens trafikk. Dét blir mange nye biler på Bergens overbelastede veinett!

Det er ubegripelig at Statens vegvesen synes dette er et gode.

Bergen kommune har lenge jobbet systematisk for å gjøre det mulig å leve et godt hverdagsliv uten bil. Statens vegvesen er et offentlig forvaltningsorgan. Hvorfra henter det sin rett til å motarbeide Bergens og andre storbyers mål om å begrense veitrafikken? Et mål, som attpåtil staten setter som krav for at vi skal få midler til buss, bybane og andre gode kollektivtiltak?

Statens vegvesen bør holde seg til sitt og ikke drive politikk.