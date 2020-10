Aktiv dødshjelp undergraver vår plikt til å vise omsorg

Retten til selvbestemt død kan føre til at andre føler plikt til ikke å være til byrde.

Det er en overdrivelse og en farlig illusjon å tro at leger er herre over liv og død, skriver legen Eivind Meland. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Eivind Meland Lege

Anne Rokkan ytrer seg om aktiv dødshjelp og assistert selvmord med en påstand om at helsevesenet i vårt land allerede er herre over liv og død (BT 17. okt.) Det er mildt sagt en overdrivelse og en farlig illusjon. Jeg hører til blant det flertall av leger som aktivt motarbeider at helsepersonell skal utføre slike «tjenester».

Samtidig er jeg tilhenger av mange av de liberale retter vi i et demokratisk samfunn har tilkjempet oss, og støtter at helsetjenestene skal være basert på informert samvalg og selvbestemmelse. Derfor støtter jeg pasientens rett til å avstå fra livs- og lidelsesforlengende behandling. Derfor anerkjenner jeg pasientens rett til lindrende og beroligende behandling i livets sluttfase.

De liberale rettene må imidlertid ha noen grenser: De skal stoppes når de skader andre. Rokkan berører dette temaet helt overfladisk. Retten til selvbestemt død kan nemlig føre til at andre føler plikt til ikke å være til byrde. Det representerer en grenseoverskridelse som undergraver vår plikt til å vise omsorg overfor de lidende, som har vansker med å akseptere at de ligger andre til last.

I Nederland har de hatt lovfestet rett til eutanasi og assistert selvmord siden 2002. Slike inngrep er mangedoblet i tiden etter. Ikke bare uhelbredelig kreftsyke med uutholdelige plager blir tilkjent retten, men nye grupper inkluderes.

Psykisk syke er tilkjent retten. Demente i tidlig fase av sykdommen har også en lovhjemlet rett til livsavslutning. Nederlandske kolleger opplever økende etiske dilemma knyttet til at de har gitt seg ut på et sleipt skråplan uten faste holdepunkt.

Helsevesenet er langt mer impotent enn det Rokkan hevder. Vi håndterer ikke menneskelig lidelse på en fullgod måte.

I stedet for å anerkjenne at lidelse er et grunnvilkår i livene våre og en kilde til personlig vekst, forfører vi mange inn i illusjoner om et symptomfritt liv, og tilbyr offentlig omsorg dersom illusjonen avslører seg som blendverk.

Ambisjonen om å fjerne den menneskelige lidelse som knytter seg til døden, er en naturlig følge av denne forføreriske tenkningen og praksisen knyttet til moderne menneskers møte med lidelse. Det er all mulig grunn til å beskytte fellesskapet mot et offentlig sanksjonert brudd på budet om ikke å ta liv.

Det er på tide at helsevesenet og velferdsstaten blir i stand til med vennlighet å akseptere og romme menneskelig lidelse i alle faser av livet.