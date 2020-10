Arna–Stanghelle er et viktig prosjekt, men vi har trange rammer

Hvis bare veien bygges, vil det bli svært vanskelig å få bygget ny jernbane.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik skriver her under kontrakten med Vy-direktør Arne Fosen som gir Vy enerett på å kjøre tog på Bergensbanen og Vossebanen i elleve år. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Kirsti Slotsvik Jernbanedirektør

Bergens Tidende er krasse mot Jernbanedirektoratet i sin lederartikkel lørdag 17. oktober. La meg derfor få lov til å klarlegge: Jernbanedirektoratet mener at fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et godt og viktig prosjekt både for vei og jernbane.

Både veien og jernbanen er rasutsatt, og banen følger i dag en trasé som langt fra tilfredsstiller dagens krav til en moderne jernbane. Skal Bergensbanen utvikle seg videre slik at den fortsatt kan være en viktig livsnerve mellom øst og vest, er det viktig å få gjort noe med denne strekningen.

Jernbanedirektoratet og BaneNOR leverte i forrige uke sine oppdaterte beregninger og forslag til prioriteringer i neste nasjonale transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet.

Skinnegangen mellom Bergen og Voss er enkelte steder fra 1880-tallet. Her ved Dalevågen. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Som grunnlag for prioriteringene er det gitt to alternative økonomiske rammer som Jernbanedirektoratet må forholde seg til i sitt innspill til departementet. For jernbanens del er begge disse rammene trange for første del av neste NTP-perioden. Det betyr at vi i hovedsak bare får plass til å prioritere prosjekter som allerede pågår, samt nødvendig vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet.

Det er bakgrunnen for at Arna-Stanghelle ikke når lenger opp på prioriteringslisten.

Vi ser at Statens vegvesen har hatt mulighet til å sette prosjektet høyere opp på sin liste. Det er bra, men vi vil samtidig understreke at det vil være svært uheldig hvis en nå bare skulle bestemme seg for å bygge vei og ikke videreføre det fellesprosjektet mellom vei og bane som ligger til grunn.

Det er store økonomiske fordeler ved å planlegge og bygge vei og bane samtidig. Blant annet vil felles rømningsveier fra jernbane- og veitunnelene gi store besparelser. Vi snakker totalt om milliardbeløp i besparelser i forhold til å bygge vei og bane hver for seg.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal til våren legge frem regjeringens prioritering i Nasjonal transportplan. Foto: Tobias Schildmann Mandt

Hvis bare veien bygges, vil det også bli svært vanskelig å få bygget ny jernbane på et senere tidspunkt. Det blir mye dyrere, teknisk vanskeligere, og mye planlegging som allerede er gjort, vil være forgjeves. Da er det en reell fare for at vi aldri vil kunne få en moderne og rassikker jernbane mellom Voss og Bergen.

På bakgrunn av de innspillene alle samferdselsetatene nå har gitt, arbeider Samferdselsdepartementet videre med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033. Den ventes lagt frem for Stortinget våren 2021. Det er i denne videre prosessen at de endelige avklaringene kommer og de politiske prioriteringene gjøres.