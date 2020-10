Dette må du vite for å forstå presidentvalget

Derfor blir Trumps uanstendige oppførsel ignorert av Republikanerne.

Joe Biden og Donald J. Trump møttes til ny debatt sist uke. Lederen for det Demokratiske partiet i Norge kaller Trump en «politisk hammer» i dette innlegget. Foto: Jim Bourg / Reuters

Jonathan Roth Leder for Democrats Abroad Norway

Jeg er ikke overrasket over den store interessen for amerikansk politikk i Norge. Trolig skyldes den Norges veldig stabile politiske og sosiale kultur, samtidig som man blir fascinert av rotet og kaoset i vårt amerikanske system.

Systemet er bygget opp med mange deler som er avhengige av hverandre. Dette gir god underholdningsverdi – om ikke alltid en lærerik mediedekning.

Men det vi som er medlemmer av det demokratiske partiet og bosatt utenfor USA har opplevd de siste fire årene, har likevel vært intet mindre enn sjokk og ødeleggelse. Og slett ikke underholdende.

Jonathan Roth er leder for Democrats Abroad Norway og har tidligere arbeidet i den amerikanske Kongressen. Foto: PRIVAT

Den daglige dekningen av våre politiske utsvevelser utforsker ikke USAs mangfold i sin historiske kontekst: Hvor har vi vært, og hvor er på vei? Vi har valgt en farlig og lovløs mann som president. Hva signaliserer dette? Svaret kan summeres opp i tre ord: Demografi er skjebne.

Vår historie i kortform: På slutten av 60-tallet bestemte det republikanske partiet seg for å ta over hegemoniet i sørstatene, etter at mange velgere forlot Demokratene, som hadde fått slutt på raseskillepolitikken.

Denne planen ble kalt «den sørlige strategi», og den forente konservative og kristne bevegelser med business- og energisektoren. Den var så effektiv at den varte i tiår, og ga republikanske presidenter i 28 av de neste 40 årene. De demokratiske presidentene i denne perioden var også fra sørstatene, så ideen om at det var sør som valgte president, holdt seg.

De siste årtiene har økende innvandring og reduserte fødselsrater blant hvite amerikanere gitt prognoser om at USA i 2050 vil bli et land der den tidligere majoriteten er blitt minoritet. Dette er blitt et vendepunkt, sammen med de sosiale og økonomiske problemene på 2000-tallet og et stivnet republikansk parti.

I 2008 flyttet hele USA seg politisk, og Obama vant med stor margin, drevet frem av ungdom og en fargerik, ny generasjon. Republikanerne trodde de tapte på grunn av krigstrøtthet.

USA er i ferd med å bli langt mer mangfoldig, og det er en prosess som er ustoppelig, mener Jonathan Roth. Her hilser skuespiller Vivica A. Fox på tilhengere av Joe Biden på et av de siste folkemøtene før korona-nedstengingen i mars. Foto: Rogelio V. Solis / AP

Det var ikke før i 2012, da Obama slo Romney, at det republikanske partiets nasjonale komité (RNC) studerte tapet – kjent som «obduksjonen» – og innså at de måtte tenke helt på nytt for å appellere til minoriteter. Det var bakgrunnen for Jeb Bush’ kandidatur, med hans mexicanske familie. Men partiets primærvelgere avviste denne ideen, til fordel for Trump og det vi har sett de siste fire årene.

Trump ble valgt som en politisk hammer, et siste forsøk på å holde makten i hendene på en kulturell koalisjon som går mot slutten. Det er derfor hans uanstendige oppførsel blir ignorert: Hele prosjektet er uanstendig.

Den sta kjernen i partiet så endringene komme, og bestemte seg for å oppføre seg som antikkens spartanere for å stå imot den uimotståelige kraften av det nye Amerika – en progressiv bevegelse med kraftfulle kvinner og fullt ut anerkjente minoriteter.

Denne siste krampetrekningen skjer for det meste ved å bruke det knappe senatsflertallet til å innsette over 200 unge, ideologiske og drakonisk strenge dommere og høyesterettsmedlemmer. Planen er å utviske de politiske preferansene til flertallet i befolkningen og skape et system som vil gagne det privilegerte mindretallet. En stund.

Republikanerne ser på seg selv som spartanere som kjemper mot overmakten, skriver Jonathan Roth. Filmen «300» forteller myten om de 300 soldatene fra Sparta i antikkens Hellas. Foto: Warner Bros. Pictures

Det er gjennom denne linsen vi må se protestene vi har sett dette året. Det er ikke utbrudd av sinne, men hardt arbeid for å forberede USA for systemendringene vi trenger for å ta hånd om nye, mer mangfoldige generasjoner de neste 30 årene. Det er et ekko av borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet.

Trumpismen er et signal om dette, en demning som bygges før flommen kommer. Men demografi er skjebne, og endringene vil komme. Det er bare et spørsmål om befolkningsdata og tid.

