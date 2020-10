Det er motorvegen som har øydelagt Åsane

Bybanen er et framsteg for bydelen.

Ser vi nøkternt på det, er det motorvegutbygginga og den auka bilbruken som meir enn noko anna har øydelagt Åsane, skriv Oddvar Skre. Her er motorvegen i Eidsvåg. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Oddvar Skre Fana

Under overskrifta «Ikke ødelegg Åsane mer» (BT 18. okt.) teiknar det tidlegare Venstre-medlemet Knut Arne Vedaa eit dystert bilete av det nye bybanealternativet mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset, og med følgjande kommentar: «Her har fagetaten i Bergen kommune tegnet en ny strek på kartet og funnet ut at det et billigere å rasere området i stedet.»

Det som har opprørt Vedaa, er at det opphavlege alternativet var ei tunnelløysing, mens det nye går i dagen forbi det tidlegare bygdesenteret Ervik, og vidare om lag der Ervikvegen går i dag.

Men det er litt drygt å seia at «området som helhet blir ødelagt». Ser vi nøkternt på det, er det motorvegutbygginga og den auka bilbruken som meir enn noko anna har øydelagt Åsane, og her representerer Bybanen eit stort framsteg. Og det er ikkje så sikkert at det er tunnelløysinga som er best for miljøet i dette tilfellet.

Rett nok går dagløysninga gjennom det etablerte bustadmiljøet i Ervik og tett på kulturminna knytt til kanalsystemet ved Åstveit. Men på andre sida går dagløysinga nær sykkelvegnettet og skule- og idrettsanlegget på Åstveit, og unngår å øydelegga verdfull natur og friluftsområde aust for Griggastemma.

Alt i alt vil dette alternativet gjera Bybanen tilgjengeleg for langt fleire utan at det går ut over natur og friluftsliv.

I dag er alle einige om at dette var den beste løysinga, skriv Oddvar Skre om Bybanen i hovudgata på Nesttun. Foto: Leif Gullstein (arkiv)

Det kan nemnast at på Nesttun var det for 10–15 år sidan kraftige protestar mot at Bybanen skulle gå midt i hovudgata. Men i dag er alle einige om at dette var den beste løysinga.

Til slutt må eg tilstå at på same måte som Knut Arne Vedaa har eg òg ei fortid i Venstre. Men utmeldinga skjedde for 15 år sidan og skuldast heilt andre og meir grunnleggjade ting enn at eg var ueinig i partiet ei haldning til ein bybanetrase.