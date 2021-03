Nei, Venstre – ikke overstyr familiene!

Guri Melby angriper familienes valgfrihet.

«Vi vil la det være opp til familiene å styre permisjonen helt selv», skriver Frp-politikerne Sylvi Listhaug (til v.) og Silje Hjemdal. Foto: Berit Roald (NTB) og Rune Sævig (arkiv)

Sylvi Listhaug Første nestleder i Fremskrittspartiet

Silje Hjemdal Familiepolitisk talskvinne i Frp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Frp har alltid vært for mest mulig frihet for familiene. Vi mener at familiene selv må kunne bestemme over egen foreldrepermisjon. Vi har fremmet flere forslag om dette, og Stortinget behandler i skrivende stund et forslag fra Frp om å gi familien full frihet til å dele permisjonen.

Venstre ønsker å gå motsatt vei. I BT angriper Venstre-leder Guri Melby valgfriheten til familiene, etter to ulike forslag fra Frp og KrF. KrF stoler ikke like mye på familiene som Frp og har bare foreslått å redusere fedrekvoten fra 15 til 10 uker, mens vi vil la det være opp til familiene å styre permisjonen helt selv.

Les også Innlegget de svarer på: «Ikke reverser likestillingen av menn som foreldre»

Politikk bør være tilpasset virkeligheten: For noen familier passer det at far er mye hjemme, for andre passer det at mor er hjemme. Om den ene driver et enkeltpersonforetak, er det ikke lett å kunne ta lang permisjon. Det er også andre situasjoner som hindrer dem i å ta ut permisjonen de er tildelt.

I dagens ordning er det slik at far har selvstendig opptjeningsrett, men han har ikke selvstendig uttaksrett. Uttaksrett er knyttet opp til mors aktivitet. En pappa i Bergen mistet nylig retten til pappapermisjon mens han var kreftsyk, grunnet at hans samboer var ufør fikk han ikke flytte foreldrepermisjonen til etter fullført cellegiftbehandling.

Dette er et hjerterått eksempel på hvor urettferdig dagens system er. Frp ønsker å styrke fedrenes rettigheter, ved å ta bort egne kvoter for mor og far og ved å gi fedre selvstendig uttaksrett.

Les også Eirin Eikefjord: «Nei, Ropstad. Vi trenger ikke mer mammaperm.»

Målet må være å gi barnet tid sammen med sine foreldre, som sikres gjennom å gi familien full frihet til å fordele permisjonen seg imellom, slik de finner det best for sin familie. Det er ikke opp til Venstre, KrF eller Frp å bestemme dette. Det er mennesker som får barn, ikke staten. I Frp har vi tro på begge foreldrene. Og vi har tro på at familien kan ta gode valg uten at staten skal fortelle dem hva som er riktig.

Vi har tro på at fedre og mødre gjerne vil være hjemme med sine barn. Men hva som er best for den enkelte familie, bør de få bestemme selv, uten at Melby og Venstre trenger å stå i hylekor for at foreldrene skal piskes på plass.