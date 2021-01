Farlig spill å holde idretten stengt

Nå begynner vi alvorlig å bekymre oss.

Slik så det ut da Vareggs G2003-lag trente til Dana Cup i 2019. 2020 ble et mye vanskeligere år for breddefotballen, og hittil i 2021 har det vært helt nedstengt for treninger. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Holger Hagesæter Styreleder, på vegne av hovedstyret i Varegg Fotball

Varegg Fotball har gjennom 2020 en rekke ganger latt seg imponere over styringen av landet vårt i krisetiden. Selv om det etter hvert helt sikkert vil komme analyser som gir grunn for kritikk for beslutninger som er gjort, eller ikke gjort, har den overordnede styring vært utført til en solid sekser på terningen.

I den kaotiske begynnerfasen sto både regjering og storting klokt samlet og viste en ro befolkningen behøvde å se. Også Bergen kommune skal ha ros.

Den samme ro smittet over på idrettens organer. Både Norges idrettsforbund og fotballforbundet, som vår klubb sorterer under, var raskt ute med gjennomtenkte, positive og fornuftige hjelpemidler til landets mange idrettslag. At man på kort tid utarbeidet en koronahåndbok, er ganske imponerende. Noen må ha jobbet sene nattetimer både her og der.

Forbilledlig! Når idretten, og mange andre sentrale samfunnsaktører, i tillegg har opplevd gode økonomiske støtteordninger, kan ting ikke bli stort bedre. Vi er ekstremt heldige her nord, det bør vi minne hverandre på i tider som dette.

Men nå ser vi et skifte fra styrerommet i Varegg, og det bekymrer oss. Det bør bekymre flere. Vi bekymrer oss for alvorlig for medlemsflukt, passive barn og unge, og frafall blant våre seniorspillere.

Spesielt den siste gruppen har lidd lenge, og må få slippe å lide mer nå. Seniorspillere på norsk nivå fire, fem og seks består i stor grad av sunne, friske og oppegående unge voksne i alderen 20 til 30. Svært mange studerer og har et år med sosial nedstenging og stengte læresteder bak seg.

Mange er tilflyttere, bor for seg selv og har begrenset nettverk. Fotballklubben, eller alle andre idrettsaktiviteter for den del, er ekstremt viktig, både for folks fysiske, men og psykiske helse.

Styreleder Holger Hagesæter i Varegg Fotball frykter mer frafall blant medlemmene hvis ikke det åpnes for organiserte treninger og kamper snart. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Vi mener breddeidretten straks må få komme i gang, også for voksne. Ikke siden mars i fjor har seniorspillerne våre kunnet trene med kontakt. Stort sett har de ikke fått lov å trene organisert overhodet. Og barn og ungdom kan pr. i dag ikke spille kamper eller delta i turneringer, verken inne eller ute.

Dette er ikke greit lenger. Spesielt ikke nå, hvor våre sentrale politikere på Stortinget diskuterer og vedtar oppmykning på andre samfunnsområder.

Vi har full forståelse for at enkelte bransjer føler de har båret en urimelig stor byrde siste året. Restaurantnæringen fortjener og trenger både gjenåpning og støtteordninger. De smittevernfaglige beslutninger omkring dette, må spesialistene ta seg av.

Men det vi vil uttale oss om, og det vi kjenner veldig på nå, er uroen over de mange aktive idrettsutøvere landet over, som ikke får møte sine idrettsvenner til skikkelig organisert trening – til tross for flate og lave smittetall, få syke i aldersgruppen, og strenge, kloke og gode smittevernregler. Tiden er overmoden for å la breddeidretten komme i gang.

Norge er i gang med vaksinering og smittetallene er lave, sammenliknet med store deler av Europa. Vi har økonomisk ryggrad til å hjelpe de næringer som virkelig trenger det. Det er på tide å vise også breddeidrettens medlemmer at det er noe positivt der fremme. La breddeidretten få troen tilbake på at sesonger kan avsluttes, og sesonger kan starte som vanlig.

Det er ikke innen idretten risikoen er størst. Om kommunene ble gitt adgang til å vurdere lokale tilpasninger, ville dette gått helt fint.

Opposisjonen på Stortinget oppfordres til å fokusere bredere, hver dag. Aller helst ønsker vi at Erna, Abid og Bernt ser dette poenget selv; at det kan hende er et farlig spill å la breddeidretten lide mye lenger.

