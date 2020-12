️Ver litt galen, og dra på fest i din finaste nattkjole

Dette er for alle oss som vil syngje høgare, følgje draumar, le oftare og tørre å ta plass. Det er på tide at vi gjer noko med det.

«Mange av oss har stengt inne store deler av oss sjølve, men eg er overtydd om at det ikkje er for seint for nokon av oss», skriv Malene Vilnes. Foto: Privat

Malene Vilnes Åsane

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg veit ikkje om du kjenner deg igjen, men eg trur vi er fleire som går rundt med innestengt song i magen, eller gøymer andre ting der. Noko vi har lyst til, ein lidenskap eller noko vi brenn for, som vi likevel har lagt lokk på. Mange av oss har stengt inne store deler av oss sjølve, og tør ikkje ta sjansen på å sette det fri.

Vel, eg vil ikkje halde det inne lenger. Så i staden for å lage eitt einaste nyttårsforsett til i sjangeren «eg skal byrje eit nytt og betre liv med orden, god økonomi, trening og sunn mat», skal eg byrje eit nytt og betre liv ved å leve det livet eg veit finst.

Les også Du MÅ nesten ingenting

For har vi ikkje alle, inst inne, ei stemme som seier nettopp det? At det finst meir? Eg trur det. Problemet er at andre har fortalt deg noko anna. Du er blitt så vant med å lytte til alt det andre, at du har gløymt å lytte til deg sjølv. Det forstår eg.

Men fortvil ikkje, eg er overtydd om at det ikkje er for seint for nokon av oss.

Malene Vilnes vil ha positive nyttårsforsett for 2021. Punkt fire: Lag pannekaker. Foto: Arash A Nejad

Det vi alle må tenkje på, er at sjølv om det kanskje ikkje er verken gjennomtenkt eller vondt meint, så har ord makt. Det finst folk som trur på det du seier.

Det finst barn og unge – og vaksne – som lever eit liv der dei prøver å ikkje syngje høgt, eller sluttar å syngje i det heile tatt. Som prøver å ikkje snakke så mykje, og som skammar seg når dei ikkje klarer å la vere. Som er redde for å ta plass, rote det til eller lage oppstyr. Det finst folk som prøver å gjere låra mindre, som ser kviser over alt, og som aldri blir kvitt det mentale kvalpefettet.

Ein kan bli så livredd for å skape konfliktar eller å vere til bry at det rett og slett oppstår ein heil del drama. Ein skal ikkje kimse av sjølvoppfyllande profeti.

Samtidig som vi kan velje orda våre, kan vi også velje kva vi ønskjer å ta imot. Det er langt frå lett, men om vi nektar å lytte til det som får oss til å føle oss små, mister desse orda kraft. Kanskje vi til og med kan sei «takk, men nei takk» til avsendaren.

Punkt 20: Bruk leppestift. Helst raud!

Heldig er eg, som har mange fine folk i livet mitt. Sånne som deler gode ord – slike som du veks på. Eg kjente mellom anna ei vidunderlig dame som delte mykje livsvisdom med meg. Ho var eit fantastisk og fargerikt vesen, med mykje levd liv bak seg, og ho inspirerte meg enormt. «Kan du ikkje ta på deg ei blomstrete bukse eller noko raudt på leppene, då?» kunne ho seie, og «ikkje gøym deg!» Eller «skal du verkeleg ikkje smake på den gode sjokoladen?!»

Jau, frå no av skal eg søren meg dra på! Det er eit løfte. Med eller utan songstemme, store lår eller kviser på haka. Kvalpefettet kan vel strengt tatt ikkje kallast det lenger, men eg skal riste på det som er, farge leppene raude og danse med dei stega eg har!

Her er lista mi (og kanskje di?) for ting å gjere meir av både i 2021 og til evig tid:

Velj å sjå oppsida, sjølv om livet viser deg vrangsida.

Stå på. Gi aldri opp.

Ikkje ha støv på hjernen.

️Lag pannekaker ofte.

️Le masse.

️Ikkje bry deg om kva andre meiner.

️Ikkje ver sjølvhøgtideleg.

️Ver litt galen, og dra gjerne i din finaste nattkjole på fest.

️Ta vare på gode venner og drit i dei som ikkje vil deg vel.

️Ikkje kritiser.

️Elsk.

️Nyt naturen.

️Ha masse blomster rundt deg.

️Kjøp kvalitetsklær, og reis til London for å shoppe minst ein gang i året.

️Lær deg å gå på høge hælar.

️Ta vare på kroppen.

️Ver god mot andre.

️Et sjokolade med godt samvit.

️Ommøbler.

️Bruk leppestift. Helst raud!

️Gå til frisøren.

️Snakk med dei du møter.

️Legg vekk mobilen.

️Og viktigast av alt: Ta deg tid til å drikke kaffi med ei gammal dame og lytt til kva ho har og seie.

Godt nyttår!