Vi trenger flere partikaniner

Trym Aafløy er nå en av seks uavhengige representanter i bystyret. Det er et demokratisk problem.

Joel Ystebø i KrF ønsker seg en kultur der man kan være uenige og ha friske diskusjoner, men samtidig representere et lag. Foto: Privat

Joel Ystebø Bystyrerepresentant, Bergen KrF

Etter vel ti timer i den virtuelle bystyresalen i Bergen slapp bompengegeneralen Trym Aafløy nyheten om at han selv og to andre bystyrerepresentanter fra Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) melder seg ut av partiet.

Hva som gjør det og hvorvidt det er forståelig eller velbegrunnet er umulig å si noe om fra utsiden. Men det må være lov å snakke om dette fenomenet at man melder seg ut, blir ekskludert eller skifter parti. For det har det vært mye av det siste året.

Bare i Bergen har lokale tillitsvalgte og folkevalgte blitt ekskludert på løpende bånd. Pensjonistpartiet har saksøkt sin tidligere gruppeleder og nå senest slapp Trym sin bombe under «eventuelt» på forrige bystyremøte. I dag, ett år etter valget, er det seks uavhengige representanter i bystyret. Er det et problem?

Ofte treffer jeg folk som stemte på KrF og meg selv under valget i 2019 som både har spørsmål, er engasjerte, gir en klapp på skulderen og ønsker lykke til videre i det viktige arbeidet. Samtidig hører man fra folk som er misfornøyde, skuffet og irriterte over partiets stemmegivning eller kompromiss inngått i samarbeid med andre partier.

I 2019 deltok Trym Aafløy på sitt første bystyremøte som leder i FNB. Onsdag meldte han seg ut av partiet han selv etablerte. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Slik er det nok for alle politikere. Man får kanskje til og med spørsmål som: «Hvordan kan du fortsatt være en del av det partiet?», «Hvordan kan du bevare din egen integritet når du må inngå kompromisser på den måten?» eller «Jeg liker ikke sånne partikaniner».

Det siste sitatet fikk jeg høre av en velger rett etter budsjettbehandlingen i desember 2019.

Vi har et stort problem om ikke vi politikere klarer å snakke sammen. Både tvers av partigrensene, og ikke minst i eget parti. Hvordan skal vi klare å sette innbyggerne først, når det altfor ofte synes å handle om oss?

Den økende trenden med ekskluderinger og utmeldinger vi har sett i bergenspolitikken de siste årene, er også blitt et demokratisk problem. Våre velgere fortjener å være trygge på at vi skal kjempe knallhardt for den politikken de har stemt på.

Vi folkevalgte må slutte å se så mye på oss selv at vi glemmer at vi er tjenere for velgere som har stemt på et parti med et partiprogram. Vi har en avtale med velgerne.

Betyr det at utmeldinger aldri er riktig? Nei. Betyr det at eksklusjoner aldri er nødvendig? Nei. Men vi bør skape en kultur i politikken der vi kan være uenige, ha friske diskusjoner og jobbe internt for vårt politiske syn, men likevel representere et lag.

Jeg har sjelden vært mer glad for å være med på et sånt lag som Bergen KrF. Kanskje må man være en partikanin for å mene noe sånt? I så fall kan vi godt ha noen flere partikaniner.