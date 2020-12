Billig arbeidskraft, dyr importsmitte

At arbeidsgivere får diktere Høyre-regjeringens karantenepolitikk, burde ikke overraske noen.

Verftet i Leirvik i Hyllestad opplevde et stort utbrudd av covid-19 i høst, ikke lenge etter at regjeringen åpnet for at utenlandske gjestearbeidere kunne slippe ti dagers karantene ved innreise. Foto: Live Austgard (arkiv)

Christoffer Heggholmen Proletar

Jeg synes folk skal slutte å kritisere arbeidsgiverforeningene NHO og Norsk Industri for å ha drevet lobbyvirksomhet for sine medlemmer. LO ville gjort, og gjorde tross alt, det samme for sine medlemmer da pandemien startet.

Sterkt press fra fagbevegelsen sikret arbeidstakere økt økonomisk og generell trygghet. Høyreregjeringen var mest opptatt av at det ikke skulle bli for dyrt for bedriftseierne.

Norsk Industri gjorde bare jobben sin da deres medlemmer ble rammet av korona-pandemien. De satte sine medlemmers interesser først i køen. Økonomisk gevinst for noen få, fremfor hele landets befolkning sin helse. Behovet for å importere billig arbeidskraft uten dyre ekstratiltak som karantene og smittevern, fremfor hele Norges julefeiring med familie og venner.

Innsender Christoffer Heggholmen kaller seg proletar og lager podkasten ProletarPrat. Foto: Privat

Rike onkler ble satt først. Foran alle dem som er permitterte, og som står i fare for å miste jobbene sine. Foran alle som har sittet ensom på hjemmekontor siden mars. Foran alle som sitter aleine og isolert på gamlehjem og pleiehjem. Foran alle våre helter i helsesektoren, de vi bare klapper for når vi vil lette samvittigheten. Og ikke minst foran velferdsstaten, og alle arbeidsfolk som driver dette landet frem.

At norsk industri får diktere Høyre-regjeringens politikk på området, burde ikke overraske noen. Høyre er så langt nede i lommen på NHO at de er vanskelig å skille fra hverandre, og Høyres partiprogram kan til tider se ut som det er copy-paste fra NHOs visjoner om fremtiden.

Her i landet er vi så heldige at vi har demokratisk valgt politisk ledelse, hvilket betyr at flertallet av den norske befolkningen ønsker denne typen politikk. Eller visste ikke folk hva de stemte for da Høyre fikk makten?

Robin Hood tok fra de rike og ga til de fattige. Jeg sier ikke at det er rett å stjele, men moralen var god. Skal du først omfordele, så bør det gå den veien, ikke omvendt.