Den europeiske draumen

Superligaen blei ein superfiasko, og eit samla fotballkontinent kan berre applaudere seg sjølv og feire.

Fotballfansen gav tydeleg beskjed om kva dei syntest om planane om ein «superliga», som her på Anfield, heimebana til Liverpool FC. No har alle dei engelske klubbane snudd. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Øyvind Ugulen Nesbyen

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Overskrifta kan gi assosiasjon til kvit makt, imperialisme, kolonialisme og det som mykje verre er. Men tysdag kveld var eg stolt av Europa og har lyst til å stå for det.

Det europeiske demokratiet, folkestyret og solidariteten. Som rett ut av den franske revolusjonen – fridom, likskap, brorskap!

Fotball er ein liten sak i den store samanheng, men enorm i den vesle og nære. Eg treng ikkje utbrodere kvifor det er slik. Dei som forstår, forstår. Dei som ikkje forstår, vil aldri forstå.

Les også Fotballstjerner tordner mot Super League: – Tragisk

Søndag kveld kom nyheita om etablering av superligaen. Tolv styggrike eigarar hadde snakka saman. Tolv klubbar ville lage sin eigen liga der dei andre mindre rike ikkje fekk vere med.

Det er som ein gubbeklubb frå Oslo vest, som dei mest bortskjemde drittungegjengane på barneskulen. Det er rå kapitalisme og grådigheit på sitt dårlegast kamuflerte, og eg kjenner den 35 år gamle blårussen i meg døyr for godt.

Forretningsmessig var nok idéen knallgod. Men dei kan umogeleg ha forstått kor mykje smerte og tap desse inntektene ville koste. Eg blei så forbanna at eg måtte ta ein røyk, som eg elles nesten aldri gjer, og fekk ikkje sove, som eg elles nesten alltid gjer.

Så har eg sakte, men brått forstått at i dei neste to døgna har hundretusen av fotballinteresserte over heile Europa, simultant reagert på akkurat same måten.

Øyvind Ugulen frydar seg over at «superligaen» går i oppløysing. Foto: Privat

Desse har igjen fått støtte frå sine heltar – spelarane og managerar – som trass i kor overbetalte dei er frå sine arbeidsgjevarar, likevel ikkje har fått korrumpert sjela og hjarta i alvorleg nok grad til å gløyme kvifor dei er der dei er, og kven som eigentleg har bore dei fram. Også dei av desse som opplagt sjølve ville sopt inn nye eurohaugar frå denne ligaen.

Statsminister Boris Johnson gjekk på god gammal Churchill-maner knallhardt ut og kjempa mot planane. Og Boris, som inntil no har vore ein tufs, er plutseleg ein sann helt, kanskje også slik som Churchill under 2. verdskrigen.

Les også Brann-treneren tror ikke på storklubbenes superligaplaner

Tysdag kveld innsåg dei tolv, ein etter ein, at fotball ikkje er «business as usual». Dei uthola argumenta og den svikefulle alliansen heldt ikkje lenger enn i 48 timar før dei lukka reknearka, tok på seg kamelhårsfrakkane og gjekk utskjelte kvar til sitt.

Superligaen blei ein superfiasko, og eit samla fotballkontinent kan berre applaudere seg sjølv og feire.

Fans kan hata kvarandre, og UEFA er ingen speidargjeng, men denne gongen var det viktig å stå saman, og det gjorde ein på rein impuls.

Fotball er eit lagspel, ein kamp mellom to lag med like mange på kvart, og sjølv om maktforholda kan vere vanvitig ulike (noko ein som har spelt lilleputtfotball for Balestrand IL veit ein del om), er resultatet likevel aldri gitt.

Ingen idrett skapar fleire vinnarar enn fotballen. Slik sett er fotballen inkarnasjonen av den amerikanske draumen, at alle kan oppnå noko.

Lat USA ha sitt franchiseorganiserte NFL, sitt Disneyland og sin tomme, gjennomkommersialiserte plastikk-kultur. Vi skal juble over forsvaret og redninga av den europeiske fotballtradisjonen på vegner av folket, sporten og komande generasjonar av fans og spelarar.

Den amerikanske draumen er død, men den europeiske lever.