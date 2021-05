Norske styresmakter har spelt på uro og redsel. Det har vore effektivt.

Svenske styresmakter har på si side prøvd å roe stemninga med saklege, diagrambaserte pressekonferansar.

Charlotta Schaefer undrar om nordmenn kanskje er meir lydige enn svenskar. Foto: Kjetil Alsvik

Charlotta Schaefer Svensk kvinne bosatt i Norge

Då eg for litt over eit år sidan forsøkte å stå opp for landet mitt gjennom å skrive «Hugs at svenskar er meir lydige enn nordmenn», visste eg lite om korleis pandemien skulle utvikla seg i 2020.

Om eg hadde visst meir om utviklinga, hadde eg kanskje formulert tittelen slik: «Hugs at svenskar vernar meir om fridom enn nordmenn» eller kanskje heilt omvend «Nordmenn er meir lydige enn svenskar». Det hadde passa betre, basert på det vi vet i dag.

Eg skreiv ikkje teksten fordi eg visste mykje om koronaviruset, men fordi forskjellane mellom politisk forvaltning i Noreg og Sverige er større enn kva ein kan tru. Og fordi den norske mediedekninga av Sverige framleis ber preg av veslebror-kompleks, noko som Noreg burde bli ferdige med ein gong for alle.

Styrkinga og utbygginga av velferdstenester, som Sverige var i framkant med på 70- og 80-talet, er no førti år seinare jamna ut. Og eg vil påstå at Sverige no ligg etter.

«Forskjellane mellom politisk forvaltning i Noreg og Sverige er større enn kva ein kan tru», skriv svensk innflyttar. Her Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Heiko Junge / NTB

Det vi veit i dag, er at ikkje eingong dei som er ekspertar innan smittevern og epidemiologi, har klart å til einkvar tid vurdera kva tiltak som best vil stoppe smitten. Eit nytt virus gjer også dei faglærte rådville, og det er naivt å tru at alle tiltak for å stoppe smitte må og kan grunngjevast av ekspertise.

Når ein manglar kunnskap, er politiske avgjersler viktige for å balansera ulike omsyn, eksempelvis arbeidsløyse og rentenivå, noko som ikkje smittevern elles tek omsyn til.

Som Hilde Sandvik poengterer i radioprogrammet sitt «Norsken, svensken og dansken», har norske smitteverntiltak blitt formidla på ein meir kjenslefylt måte enn hjå dei skandinaviske grannane.

Det å spele på uro og redsel er ein effektiv måte for å få menneske til å følgje restriksjonar. Nesten stikk i strid med Sverige, som til trass for fulle intensivavdelingar, prøvde å roe ned stemninga med saklege, diagrambaserte og ikkje-emosjonelle pressekonferansar. Tiltak i Sverige vert formidla som tilrådingar, og dei er totalt avhengige av ansvarlege samfunnsborgar for å få gjennomslag.

Statsepidemolog Anders Tegnell og svenske styresmakter har hatt saklege, diagrambaserte pressekonferansar, ifølgje innsendaren. Foto: Fredrik Sandberg / TT NEWS AGENCY / NTB

Smitteverntiltak handlar i utgangspunktet om verdiar og om kva og kven vi ønskjer å prioritere i eit samfunn. Skal vi vere godtruande og stole på den enkeltes lydnad og velvilje, eller skal vi anta at menneske kan vere ubereknelege og ta urasjonelle avgjerdslar, kanskje særleg i kriser.

Dagens koronahandtering ber preg av den politikken som vi no kan sjå meir og meir av i samfunnet – vern mot det som kjem utanfrå, vern mot andre land, vern mot varehandel og vern mot kvarandre. Tiltak som kan kategoriserast som proteksjonistiske, både i tider med og utan pandemi.

Eit proteksjonistisk samfunn krev ei lydig befolkning. Folkehelse er politikk, og politikk er verdiar. Kanskje kjem proteksjonistiske verdiar til å stå sterkare enn fridom i haustens valkamp?