Ikke ødelegg skogen vår!

Vi speidere har brukt Kanadaskogen i over 100 år. Dette friluftsområdet bør vernes og ikke ødelegges med gravplasser.

Laksevåg-speiderne bruker Kanadaskogen ofte. Nå er de redde for at den kan forsvinne bit for bit. Foto: Privat

Astrid Fykse Jacobsen (24), Olivia Fjell Flatholm (18), Mari Benjaminsen (16), Martin Bjørnevoll Træen (17), Andreas Abrahamsen (17), Carla Knutsen (18) og Mons Hosøy (17) Rovere i Laksevåg KFUK-KFUM Speidere

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er planlagt å lage nye gravplasser og et nytt krematorium i Kanadaskogen, en av Laksevågs mange naturperler. Det er flotte stier og grusveier som går rundt hele skogsområdet, som strekker seg i grensene mellom Laksevåg, Loddefjord og Fyllingsdalen. Vi speidere på Laksevåg har brukt dette området i over hundre år til turer og møter.

Det er faktisk vi speidere som i 1918 ga navnet til skogen. Så Kanadaskogen står sterkt i våre hjerter.

På møter kan vi treffes ulike steder og fordele oss overalt. Det er utallige muligheter for alle slags møter. Vi kan grille bål og varme opp vann til kakao og toddy til slutten av møtene våres. Det er jo bålgroper overalt, og der det ikke finnes, så bruker vi bålpanner.

«Vi er utespeidere og vil fortsette å ha kanomøter i Tennebekktjørna», skriver innsenderne. Foto: Privat

Det er muligheter for oss å ha kanomøter i Tennebekktjørna. Vi kan gjemme oss litt vekk fra alt og alle i skogen på Moseplassen eller vise oss frem ved å gå postløyper rundt vannet på den flotte grusveien. Mulighetene for å avholde alle slags møter som speider er der, og det blir for dumt hvis skogen skal forsvinne litt og litt fra oss. Vi er utespeidere, ikke innespeidere!

Det er ikke bare en skog for møter en gang i uken. Det finnes utallige overnattingssteder. I april hadde vi overnattingstur i det flotte været litt overalt i Kanadaskogen. Noen sov ved Moseplassen, en patrulje sov ved Ole Brumm Treet og den siste patruljen sov på Storhovden.

Vi sover der det passer oss i skogen. Hvis man tar vekk litt av skogen man sover i som speider, hvor lite skal det da til før hele skogen blir vekke? For hvis man tar litt her og litt der, så blir det til slutt alt vekke. Og det vil ikke vi!

«Det er faktisk vi speidere som i 1918 ga navnet til Kanadaskogen», skriver innsenderne. Foto: Privat

Det er ikke bare oss speidere som bruker området, skinner solen en lørdag eller søndag så står det parkert biler helt ned til veien ved Liavatnet og hele Nipedalen sin parkeringsplass ved stranden er fullpakket. Det er altså utallige bergensere som bruker området, og det er ofte flere hunder som i all slags vær bruker hundegården.

Vi synes det er flott noe slikt eksisterer for alle hunder, slik at de kan løpe litt fritt uten båndet. Men dette vil jo forsvinne snart hvis planene forblir slik det skal. Er ikke friluftsområdet for hunder, bergensere og speidere verdt såpass mye at det heller burde blitt vernet for mer ødeleggelser?

Vi speidere mener at Kanadaskogen som den er nå, burde vært vernet. Det er et område med så mye historie. Det ser man ved å gå i den. Det finnes flere ruiner og til og med et krigsminne som kommer til å forsvinne hvis det blir bygget krematorium og gravplass der.

Hvis man skulle gjort noe med skogen, burde det heller vært å gjøre den bedre, ta vare på det vi har av skog og stier. Vedlikeholde skogen og dens fasiliteter slik det er i dag.

Vi ber dere alle om å verne den kjære skogen vi har som vårt friluftsområdet! Det finnes ikke så altfor mange igjen av de.

Vi roper om hjelp for å sette en stans for dette. Vi i Laksevåg KFUK-KFUM speiderne håper at man finner en annen løsning for krematorium og gravplass som ikke ødelegger for vår skog! En av speiderens lover lyder «En speider kjenner og tar vare på naturen». Og det er det vi vil gjøre med vår egen lokale natur.