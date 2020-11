Dugnadsbryteri og koronaskam

Et varmt og inkluderende samfunn må ha rom for å diskutere de strenge tiltakene.

Advokat Ole Kvelstad fikk kjenne på «koronaskammen» da han glemte munnbind på kjøpesenteret. Foto: Simen Peder Aksnes Aarli

Ole Kvelstad Advokat

Munnbindet lå klart i lommen. Det er ganske fint; vi har fått laget et skikkelig munnbind med logoen til jobben og greier.

Jeg skulle bare handle litt til middag. Skyvedørene åpnet seg, og jeg gikk med bestemt gange mot matbutikken. Det var masse folk der inne, men ikke verre enn at det gikk an å holde avstand. Idet jeg kom inn, merket jeg at de fleste så på meg. De stoppet nesten litt opp før de fortsatte med sitt. Noen virket overrasket, nærmest sjokkerte. Andre virket irritert i blikkene sine.

Oops. Munnbindet. Det lå i lommen fremdeles. Jeg kastet det på meg og lusket videre inn i lokalene med duket nakke og senket blikk, og håpet at ingen skulle se på meg.

Koronaskammen bredte seg i hele kroppen. Gjennom hele besøket på kjøpesenteret kjente jeg på skam ved ikke å ha fått på meg munnbindet i tide. Jeg kjente meg som en dugnadsbryter.

Dugnadsbryteren. Siste sort; de som ikke bryr seg og bare tenker på seg selv. De som går på fester. De som ikke overholder koronatiltakene. De som holdes ansvarlige for at viruset sprer seg. Rett i skammekroken med deg.

Det er bra at vi har et sosialt regime som korrigerer atferd. At flertallet korrigerer de som bryter de sosiale normene. Men er vi ikke i ferd med å gå litt langt?

Kritikken mot tiltakene er langt mindre enn de burde og kunne vært. Det er inngripende tiltak for oss alle, og de er gjort under press og i hast. Forståelig nok. Det har vært liten tid til å få gjennomarbeidede regler. Tiltakene har vært gode, og de har stort sett fungert også. Men det er vanskelig å komme med innspill som ikke bare er positive til tiltakene som iverksettes. Uten å kjenne på koronaskammen. Uten å kjenne seg som en dugnadsbryter.

Byrådsleder Roger Valhammer og helsebyråd Beate Husa har innført strenge regler for blant annet hvor mange folk kan ha på besøk i private hjem. Foto: Bjørn Erik Larsen

Når jussprofessor Hans Fredrik Martinussen i «Politisk kvarter» på NRK går ut mot reglene som byrådet i Bergen har iverksatt, blir han møtt med kritikk. Han blir møtt med at han undergraver tilliten til tiltakene og dermed kan gjøre pandemien verre.

Det er et stort ansvar å legge på en som stiller åpenbart legitime spørsmål til tiltakene. Byrådsleder Roger Valhammer bidrar til dette med sitt hjertesukk i «Politisk kvarter», der han gir uttrykk for at han heller skulle brukt tiden sin på arbeid mot koronaen enn å måtte forsvare de tiltakene som allerede er iverksatt.

Innlegget til medisinprofessor Mette Kalager i Dagens Næringsliv 14. november om at det ikke var noen rasjonelle grunner til å stenge treningssentrene, er det nesten ingen som har fått med seg. Det er et tungtveiende innspill mot tiltakene som burde fått bredere oppmerksomhet, men som ikke synes å ha fått noen plass i debatten ut over selve innlegget.

Jeg vil sitere filosofiprofessor Espen Gamlund fra et innlegg han skrev i vår om «moralisering i koronaens tid»:

«Den kritikken som gis, må være berettiget, og den må avleveres med klokskap. Det er lite ønskelig at hver og en opptrer i rollen som dugnadspoliti, for å sørge for at alle overholder koronareglene. Hvis vi begynner å gå rundt med et mistenksomhetens blikk på hverandre, får vi raskt et samfunn hvor tilliten forvitrer. Det blir et kaldere samfunn, og det trenger vi ikke nå.»

Vi trenger et varmt og inkluderende samfunn. Med rom for å diskutere de strenge tiltakene som kommer. Uten koronaskam. Særlig nå når vi ikke kan gi hverandre en klem.