Ein stor takk til alle born

De fortener skryt og applaus alle saman.

Sjølv om det tek lang tid, er det sant: Alt blir bra, skriv innsendaren til alle born. Foto: Gorm Kallestad / NTB (arkiv)

Marit Kvamme-Vik Leknes

Tidleg ein dag kom eine jenta mi på sju år med skriveboka si. Ho ville at eg skulle lese kva ho hadde skrive. Eg les meg gjennom sidene ho har forfatta med sirlege bokstavar, og kjem så til siste side.

Der står det: «Koråna er dum. Eg er glad for at eg har (…)» -og så ramsar ho opp heile familien sin. Så ser ho på meg med sine nydelege auge og spør:

«Er det lov å kalla Korona dum?»

Ja – det er det.

Eit spørsmål frå dottera fekk Marit Kvamme-Vik til å tenkje seg om. Foto: Privat

I over eit år har me levd under meir eller mindre strenge restriksjonar her til lands. I avisene kan ein lesa sider opp og sider ned om vaksne folk som klagar over dei mange tiltaka me lever med.

Lista er lang. Og eg seier ikkje at den er med urett. Eg har òg klaga og vore dønn lei.

Men teksten som jenta mi skreiv, fekk meg til å tenkja.

Kva er det ungane har ofra denne tida?

Det er ikkje lite.

Ei lang stund kunne dei ikkje delta på nokon fritidsaktivitetar. Sidan har det vore til og frå, om det har vore ope eller stengt.

Mange måtte avlysa eller utsetja selskapet sitt når dei har fylt år – og alle som har vore born, veit kor mykje ein bursdag betyr i barndomsåra!

Skular og barnehagar har vore stengde, og dei fekk i den tida ikkje ha besøk av vener inne, eller gå inn til vener. Dei måtte klare seg med to–tre vener som dei kunne møta – på avstand ute.

Dei har måtta bli vande med heimeskule, med dei utfordringane det gjev. Gjerne med ein og to vaksne som er stressa fordi dei brått har fått servert rolla som hjelpelærar, på sida av jobben som no skulle skjøttast frå heimekontor.

Då barnehagar og skular atter opna porten, var uteområda delt inn, slik at dei ikkje får leika fritt på ute plassen. Dei må pent sitja på dissa og sjå bort på sykkelbana, som dei ikkje får bruka på skulen.

Smilet frå mor eller far ved henting vart lenge gøymd bak eit munnbind. Då var det godt at også auge kan smila litt.

Mine jenter har, som mange andre, starta på skulen midt i denne pandemien. På avsluttinga i barnehagen fekk ikkje me foreldra komma inn forbi gjerdet, men måtte sjå på barna våre som avslutta mange år i barnehagen frå utsida av gjerdet.

Det var ikkje berre enden av ein æra som var trist denne dagen, for å sei det slik. Dei gjorde sitt beste, både dei tilsette og barna.

Men har eg nokon gong på denne tida høyrt nokon av ungane klaga?

Svaret er nei.

Difor trur og håpar eg at eg skriv dette på vegner av mange vaksne; både foreldre, lærarar og barnehagelærarar.

Takk for all tolmod de har, og har hatt, gjennom ei vanskeleg tid. Takk for forståinga de viser på skuleplassen og i barnehagen, og at de var positive og oppfinnsame då alt var stengt.

Takk for all gleda de har gitt oss, og stadig gir oss stressa vaksne menneske denne tida – kvar dag! Takk for at de held ut – de er jammen tøffe og sterke!

No håpar eg at sommaren som står for døra, gir dykk mykje lått og løye. At den vert litt meir lik normalen. Eg håpar at når hausten står for døra, og skule og barnehage kallar att, at de får leika fritt ute!

Eg håpar de kan få klemma besteforeldre, tanter, onklar; ja alle dei de vil snart, utan å verta stoppa!

Aller sist vil eg sei tusen takk for alt de har lært oss vaksne gjennom å berre vera dykk sjølve. All skryt og applaus er velfortent.

Og sjølv om det tar lang tid, er det sant det som står på regnboge-plakatane som mange av dykk har laga: Alt blir bra.