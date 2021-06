Korona har vist at vi trenger fagforeningene

Vi må fremsnakke verdien av å organisere seg.

Lederen i Nito Hordaland frykter konsekvensene av at færre arbeidere organiserer seg. Her er Sjømannsmonumentet pyntet med røde flagg i anledning 1. mai i år. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Guro Fjellhaug Leder, Nito Hordaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siden mars 2020 har det norske samfunnet vært preget av pandemi og ekstraordinære tiltak som har hatt direkte inngripen i alle sine liv. I Norge har responsen på tiltakene i hovedsak vært positiv, selv om det for den enkeltes livssituasjon har hatt flere negative konsekvenser.

Vårt reaksjonsmønster, har vi fått høre, skyldes at vi i Norge har en flat samfunnsstruktur og at det er «kort» vei mellom den vanlige person i gaten, våre politikere og næringslivsledere. Noe som skyldes den norske modellen.

Fagorganisasjonene, næringslivet og myndighetene har hatt et godt samarbeid over tid, noe som har skapt en sterk sosial, faglig og trygg organisering av samfunnet. Denne organiseringen gjør at veldig mange kan nyte godt av trygghet, sikkerhet og fremforhandlede goder.

Guro Fjellhaug er leder i Nito Hordaland. Foto: Privat

Nito Hordaland mener at fagorganisasjonene er avgjørende for at vi har et samfunn med små forskjeller menneskene imellom. Samarbeid sørger blant annet for at investeringer er både nødvendige og lønnsomme for bedriftene. Dette sikrer innovasjon og omstilling og sørger for en trygg økonomisk utvikling i Norge.

I løpet av korona har vi sett at den sterke sosiale, faglige og trygge organiseringen av samfunnet virker, og vi har sammen dratt nytte av dette. Vi har i stor grad lyttet til myndighetene og oppnevnte fagpersoner både sentralt og lokalt. Samtidig har det vært rom for både spørsmål og debatt.

Vi ser nå lyset i enden av tunnelen og er i ferd med å vende tilbake til det samfunnet vi hadde før 12. mars 2020. Samtidig ser vi at nesten halvparten av de norske arbeidstakerne velger å være uorganisert. Fremover kan vi frykte at antallet organiserte vil fortsette å synke.

Det finnes lite opplæring om den norske modellen i grunnskolen og den videregående skole, og det er dessverre lite fremsnakking av verdien av å organisere seg. Våre politikere trekker frem den norske modellen når den kan brukes til skryt, mens de er stilltiende om denne når det gjelder vår samfunnsmodell som er en av pilarene for deres virke.

Vi i Nito Hordaland ønsker å utfordre alle til å tenke seg om og vurdere verdien av den norske modellen. Er du i jobb og har mulighet til å fagorganisere deg, håper vi du vurderer dette som et alternativ. Samtidig vil vi utfordre våre politikere til å løfte dette på dagsordenen og fremsnakke verdien av den norske modellen.