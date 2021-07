Snart har vi glemt alt som var slemt

Den nye normalen? spør BT. Spør meg, for jeg vet det.

«Du er ikke gal, verden er blitt normal», skriver bronsevinneren av BTs skrivekonkurranse i dette diktet. Illustrasjon: Frida Annette Helseth Strømme

Ellen Margrete Grong Askøy

Da du var på nippet til å miste forstanden,

nesten tippet over, helt på randen

til å bli gal.

Hele året har du delt ditt areal med en trøttende gemal,

selv blitt streng som et befal, verden kjentes ganske smal,

så åpnet det opp.

Det var på tide, sa de, det var for lenge å lide, sa noen

som vurderte å ta et hopp fra broen.

Ikke gjør det, snart snør det. Snøen dekker alle sår, og alle sprekker.

Det hele var en tankevekker.

Snart er det ikke lenger spor etter mor

på hennes kjøkkenbord-kontor.

Ingen gidder lenger å ta en test. Ungdommene vil på fest.

De er fylt av hormoner og adrenalin

og som en gest drikker du den siste rest av din beste vin

fra kjelleren som snart er tømt.

Der rottene har rømt fra dopapir og hermetikk.

Bare stikk, du òg.

Reis av sted, la de unge feste som om det nettopp var blitt fred.

De trekker til parken, de gir full gass, det er trengsel,

de har følt seg som i fengsel,

i et digitalt stengsel.

Zoom inn, zoom ut. Det er slutt

på det nå.

Men du, du som var fornøyd med alenetid

uten mas og drama følte deg fri.

Det var ingen som sådde splid, ingen som prøvde å stjele dama di.

Ja, du var fornøyd, de kunne drøyd det litt.

Ellen Margrete Grong fra Askøy fikk tredjeplassen i BTs skrivekonkurranse med dette slampoesiaktige diktet. Foto: Privat

Den sinte hytteeieren, han med harmen ser du ikke lenger.

Han reiser ned til varmen

og sier: Nå har vi ventet lenge på å få fly.

Vi kan ikke komme oss fort nok vekk.

Nå blir det sving på sakene;

det er slutt på at reisen går i dass

uten koronapass

bagasjen er pakket vi drar, vi vil på bar.

Igjen sitter flua i vinduskarmen, for alle rømmer,

de har nye drømmer og karantene er

et gammelt ord vi brukte i fjor.

Snart har vi glemt alt som var slemt,

alle vi skulle ha klemt uten å skremmes av et kremt.

Og ingen vinker fra balkonger og sier «alt blir bra», det virker rart

for det er blitt bra.

Og det er da jeg sier: Alt blir som det var før,

du skjønner, huske Tsjernobyl er det ingen som gjør.

Den gangen alle snakket om faren ved becquerel. Tenk på det selv:

22. juli og rosehav. Hvor ble det av?

Når fienden kom i bakhold, da skulle vi tenke samhold.

For de fleste bare et vagt minne, hjernen får alt til å forsvinne.

Bortsett fra dem som sitter igjen med sorg.

For dem blir livet aldri helt igjen. For de har varige mén.

Ingen ønsker ubehag,

folk skyr det.

Det er menneskelig å fortrenge. Sannheten er lett å vrenge.

Dugnadsordet byr oss imot, men ikke lenge.

Vi skulle ha lagd planer og bedre beredskap.

Vi skulle hatt bedre mannskap og slutt på all ondskap.

Vi kan skylde på regjeringen, vi kan skylde på FHI.

Men når det er gått en tid, husker vi ikke de.

Inntil det kommer nok en pandemi,

en annen trussel, en terrorist.

Jeg tror jeg har rett.

Men ikke gi opp, tenk på håp som en gnist.

En gang skal vi fortelle noe våre barnebarn ikke vil forstå,

det året alt gikk i stå, det vil de ikke høre på.

Men nå: Du er ikke gal, verden er blitt normal.

Du skal på jobben, skolen.

Det er dit du skal.

Den nye normalen? spør BT.

Spør meg, for jeg vet det.

Du trenger ikke å ha kontor der du bor,

og korona er et gammelt ord vi brukte i fjor.

