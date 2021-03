Ny vei i Åsane er 40 år på overtid

Det statsministeren skriver om E39 i Åsane, er ikke riktig.

E39 i Åsane får ikke penger og er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan. Det har fått mange til å reagere. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Det er en rar opplevelse å lese Erna Solbergs debattinnlegg, med tittelen «E39 i Åsane er et viktig prosjekt».

Statsministeren tar seg råd til å bruke 161 ord på helt andre prosjekter enn Ringvei Øst, før hun kommer til den nådeløse konklusjonen: E39 i Åsane får ikke penger og er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan.

Resten av ordene i leserinnlegget bruker statsministeren på å bortforklare at hun ikke vil prioritere denne viktige veien i Åsane. Før hun legger skylden på andre.

Det byrådet ba om, var at veien planlegges slik at kollektivfelt i begge retninger er mulig, skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: Bård Bøe

På pressekonferansen til Nasjonal Transportplan sa Erna Solberg at Ringvei Øst ikke hadde lokalpolitisk støtte.

Dette er ikke riktig. I leserbrevet forsøker statsministeren seg på nok en finte: å påstå at dette skyldes «krav om kollektivfelt». Dette er heller ikke riktig.

Veien har stor lokalpolitisk støtte, både i Bergen, på fylket og i Nordhordland. Ringvei Øst var ett av tre prioriterte prosjekt i Bergen kommunes innspill til NTP. Og i tilfelle noen likevel skulle være i tvil, vedtok et tilnærmet enstemmig bystyre den 24. mars støtten til Ringvei Øst på nytt.

Bakgrunnen for snart fem måneders forsinkelse på planprosessen skyldes forhold utelukkende i Statens vegvesen. Vegvesenet er som kjent regjeringens ansvar.

Heller ikke Statens vegvesen kjenner seg igjen i statsministerens uttalelser. For å sitere fra NRK: «Vegvesenet oppfatter overhodet ingen mangel på lokalpolitisk støtte fra Bergen kommune. At arbeidet står i stampe, skyldes ikke kollektivfeltene, men interne prosesser hos Vegvesenet.»

Det er vel kjent at både bystyret og byrådet i flere år har vært tydelige på at vi ønsker prioritering av kollektiv i egne felt på en ny firefelts vei. Det byrådet ba om, var at veien planlegges slik at kollektivfelt i begge retninger er mulig.

For som vi lærte i forbindelse med Sotra-sambandet, er diskusjonen om kollektiv skal prioriteres, eller om dette i så fall skal sikres gjennom skiltsak eller regulering, lite relevant dersom ikke veien er planlagt for prioritering av kollektiv i utgangspunktet.

Det er allerede planlagt for dette i sørgående retning, og mulige trafikksikre løsninger i nordgående retning har vi god dialog med veivesenet om.

Dagens E39-trasé sees nede til venstre på dette luftfotoet. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Det er altså verken fremmet ultimatum, innsigelser eller oppstått konflikt. Dessuten har diskusjonen rundt prioritering av kollektiv ingenting med hvorvidt prosjektet skal prioriteres i NTP å gjøre. Det handler, med respekt å melde, utelukkende om hva regjeringen, og nå Stortinget, prioriterer.

En ny vei nord i Bergen er 40 år på overtid. Bergensere går over og langs en livsfarlig vei hver dag, med hjertet i halsen, og ingenting skjer.

Erna Solberg skriver at hun «tenker som veldig mange bergensere: Denne veien må bygges». Vel, det er ikke gode tanker som trengs nå. Det er penger, og en ny vei som ikke er til fare for folk.

Heldigvis har ikke statsministeren siste ord her. Kampen står i Stortinget før sommeren. Og skal vi vinne, må alle gode krefter i både Bergen og i regionen nå kjempe sammen.