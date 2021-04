«Gutter er gutter»

Jeg føler meg undertrykt. Det eneste jeg ønsker, er å bli respektert.

Når jenter i 15-årsalderen har opplevd seksuell trakassering, så må det være noe galt, skriver Nora Amalie Nesse Tellnes (15). Foto: Privat

Nora Amalie Nesse Tellnes Skoleelev (15), Fjell

Når jenter er små, får de høre ord som «gutter er gutter» og «hvis en gutt er frekk eller slem mot deg, så er det fordi han liker deg». Det blir plantet inn i hodet fra vi er små.

Vi blir fortalt at vi ikke skal gå rundt alene når det er mørkt og at vi ikke skal gå med for korte shorts og skjørt eller topper med for stor utringning. Vi skal være fine å se på. Vi skal ikke veie mer enn 50 kilo. Vi må ikke si for mye, holde kjeft. Vi skal lage mat og produsere barn. Men hva om jeg ikke har lyst på barn?

På 1800-tallet hadde ikke kvinner rett til å stemme og si hva de mente. De hadde rett og slett ikke ytringsfrihet. Kvinner ble sett på som små skjøre mennesker som trengte ledelse av menn.

Det virker som om menn frykter at kvinner skal ta fra dem makten. Har en ekte feminist noen gang sagt at det er det vi ønsker? En feminist er, uavhengig av kjønn, en som mener at alle kjønn er like mye verdt. Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene, med andre ord likestilling.

Slik jeg ser det, så virker det som at flere enn man skulle tro er feminister. Men de tør ikke å identifisere seg som en. Det å si at «feminister hater menn», viser at en åpenbart ikke vet hva en feminist er. Vi lever i det 21. århundre. Det er ikke en god nok unnskyldning.

En engelsk studie fra 2021 har undersøkt hvor mange kvinner mellom 18 og 24 år i England som har opplevd seksuell trakassering. Det viste seg at hele 97 prosent av kvinnene svarte at de har opplevd dette.

Jeg gjorde min egen undersøkelse der jeg spurte elleve av mine venninner i alderen 15–16 år, om de har opplevd seksuell trakassering. Og ni (!) av dem svarte ja. De fleste hadde opplevd det opptil flere ganger.

Den ene venninnen min fortalte meg om en veldig ubehagelig opplevelse. Hun sto og ventet på bussen da en gammel mann kom bort til henne. Han fortalte hvor fin hun var og hvor deilig kropp hun hadde. Han inviterte henne med ut. De skulle ha det så fint sammen. Heldigvis var det folk rundt. Hvem vet hva som kunne skjedd hvis de var alene.

Når jenter i 15-årsalderen har opplevd seksuell trakassering, så må det være noe galt. Og hvem sin skyld er det at dette skjer? Jentene? Det er i hvert fall det vi lærer og hva folk prøver å si. Hva om vi slutter med å lære jenter å gjemme seg og i stedet tar tak i roten av problemet?

Vi må lære guttene våre hvordan de skal snakke til jenter og behandle andre på en fin måte. Vi må slutte å si «gutter er gutter» og bruke det som en unnskyldning for hvordan de oppfører seg. Gutter vokser opp, de også. De skal bli menn. Akkurat som jenter skal bli kvinner. Gutter på ungdomsskolen som kaller jenter for horer, fitter, billige, objekter: Jeg lurer på hva foreldrene deres hadde sagt om de hadde hørt det. Men hvis jeg skulle gjettet, så tror jeg de hadde sagt «gutter er gutter».

Jeg som bor i et av de mest likestilte landene i verden, har opplevd seksuell trakassering. Flere ganger. Jeg er 15 år. Jeg føler meg undertrykt. Sliten. Lei. Sint. Det eneste jeg ønsker, er å bli respektert. På samme måte som kameraten min.