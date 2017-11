Fortetting er et supert virkemiddel for å skape godene som felleskapet gir oss.

I tiden frem til nyttår er vi mange som skal studere og kommentere Kommuneplanens arealdel (KPA) og dens ambisjoner, muligheter og utfordringer. Dette er en viktig jobb som bør utøves i nyttige samarbeid mellom ulike aktører. Byarkitekten inviterer til åpne møter om temaet frem til nyttår.

Kommuneplanprosessen og høringsrunden skal tydeliggjøre og differensiere hvor vi faktisk skal bygge. Hensynssoner, høyder og utnyttelse, målpunkt, byromsanalyser og koblinger skal synliggjøres og tydeliggjøres, og utnyttelsesgrader skal diskuteres. Når det er gjort, og vi er enige om hvor vi faktisk skal bygge, må vi være tydelig på hvilke kvaliteter vi vil ha.

KPA legger opp til utvidede fortettingsområder, og mange er usikker på om dette blir bra. Men vi må ikke glemme at fortetting er middelet, ikke målet. Middelet til å gjøre det lett å leve et godt, bærekraftig, mangfoldig og rikt liv – uten å eie alt alene. Fortetting gir rom for å høre til i gode nabolag, og for å dele på goder og få mer igjen for det meste. Det handler ikke om å fortette den livsstilen vi har i dag, men om å gjøre det lett og smart å leve litt mer bærekraftig, og i tillegg oppnå nye kvaliteter på veien.

Fortetting er et supert virkemiddel for å skape godene som felleskapet gir oss. Det felleskapet som skaper tilhørighet, mangfold og rikdom i hverdagen. Det som gir kontakt, sosial integrasjon og folkehelse. Kort sagt alle de godene som gåbyen kan gi oss av merverdi. Gode møter, tryggere nærmiljø, bedre helse, tilhørighet og naboskap, mangfold og muligheter for å dele utgifter og arealer til fasiliteter en kanskje ikke har råd til alene.

Dette krever at vi tenker nytt og skaper den nye byen på en bevisst måte med presisjon. Det er ikke meningen at vi bare skal skyve privatlivet i villaen tettere sammen uten å få noe mer igjen for det.

Bergen kommune: Les hele KPA her

Å stable sammen kvadratmeter på kvadratmeter med private leiligheter, i enhetlige og uttrykksløse kvartaler, gir langt fra de kvalitetene som vi ønsker oss og som gåbyen kan gi oss. Samfunnsdelen av kommuneplanen har visjoner om en attraktiv, aktiv, trygg og særpreget by. De viktigste spørsmålene blir derfor å spørre hvordan hvert enkelt prosjekt bidrar til å nå disse målene.

Bebyggelsen må ha variasjon og kvalitet. Fasadene vi skal gå langs, må ha dybde og detaljer som beriker veien vi går. Nye funksjoner som bidrar med aktivitet og liv på bakkeplan, kan være private, kommersielle eller av felles karakter. Det grønne må inn, ikke bare som visuelle kvaliteter, men som brukbare lunger som er utformet både for de som vil hvile og de som vil leke.

Og ikke minst må vi organisere bebyggelsen på en måte som fremmer kontakt og naturlige møteplasser i hverdagen. Som gjør det lett å høre til og gir deg muligheten til også å berike ditt nærmiljø. Både for enslige og store barnefamilier. Arkitektur er å løse mulighetene på stedet. Å gjøre valg. Fra volumstudier og landskapstilpasning til presise byfunksjonsdetaljer i rom, fasader og landskap.

Arkitekturen begynner når funksjonen er valgt, og organiseringen og formingen av den skal gjøres. Arkitektur er ikke at det skal være en lekeplass eller bolig der, men hvordan en faktisk løser det på stedet. Det kan gjøres bra eller dårlig, alt etter hvilke mål som skal oppfylles.

Vi har en KPA som ønsker at vi skal måle alle nye prosjekter i forhold til hvilke kvaliteter det gir for gåbyen. Det er et strålende mål. Det betyr at vi må ta det på alvor og se hva disse kvalitetene består i. Hovedmålestokken er hvordan bebyggelsen virker i et miljø der vi har gått ut av bilen og møter hverandre som gående mennesker. Det er en jobb å gjøre, men det er fullt mulig. Vi må bare være litt mer presise med hva vi mener er kvalitet.

Vi vet hva det vil si å bygge. Det innebærer store investeringer, mange folk er involvert, det er mye landskap og dyre kvadratmeter. Men det er ikke mer krevende og dyrt å bygge de miljøene som skaper kvaliteter til gåbyen. Vi må bare være litt tydeligere på hva som er målet og presisere virkemidlene med større tydelighet. Vår jobb er å gjøre de nye fortettingsområdene til de mest attraktive områdene for alle. Testen er barnefamilier som velger å satse urbant, og der det som deles gjør hverdagen lett og prisnivået akseptabelt for å leve det livet en ønsker.

Å bygge den fremtidige gode og bærekraftige byen er mer enn å pakke inn dagens livsstil i mer miljøvennlige materialer og energiløsninger. De nye boligene må organiseres og utformes på en måte som skaper de beste rammene for at det skal være lett å leve bærekraftig, og som gjør at de nye boligområdene blir de mest attraktive stedene når valget står om hvor du skal bo.

Det krever litt av oss alle, men kanskje aller mest av oss som fagmiljø og myndighet: Nemlig at vi setter de kravene vi mener er riktige og holder en tydelig og konsistent linje. Vår jobb er å gi et mer nyansert og mer presis beskrivelse av målene og hvordan vi vil ha det, og hvilke grep som skal til. Fra overordnede rammer til enkle byfunksjonsdetaljer.

Å bygge kvalitet er fullt mulig, og ikke nødvendigvis dyrere. Vi må bare gi oss nok tid til å utvikle prosjektene, slik at de er med å tilføre områdene og landskapet nye og supplerende kvaliteter. Deler av markedet har begynt å tenke nytt og se på mulighetene for kvalitet. De griper tak i alt fra måter å sambruke arealer på til utvikling av nye former for barnefamilieboliger. Vi trenger flere som er med på laget.