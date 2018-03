På Vassenden skule ser vi positive endringar i skulekvardagen, med eit inkluderande og godt psykososialt læringsmiljø.

I BT 22. mars skriver Styringsgruppa for nettverksforsking i kroppsøving at «mer fysisk aktivitet i skolen gir mindre læring».

Vassenden skule i Sogn og Fjordane har sidan 2015 gjennomført fysisk aktiv læring i 1.-10. klasse. Dei tre dagane klassane ikkje har kroppsøving, har skulen 30 minutt timeplanfesta fysisk aktiv læring.

Læringsaktiviteten er pedagogstyrt, og den gjeld for alle skulefag. Øktene med fysisk aktivitet vert ofte nytta til repetert læring av fagstoff som allereie er gjennomgått i klasserommet.

Erfaringane viser at fagaktiviteten ute i skulegarden gir elevane læringsopplevingar med samarbeid i eit positivt sosialt samspel, og faglærarar opplever å møte elevar på ein anna læringsarena.

Vi har erfart at fysisk aktivitet som metode er eit steg i riktig retning for å sjå heile eleven i skulen. Dette er berekraftig utvikling av framtidas skule.

Skulen er forplikta til å følgje læreplanen og formålsparagrafen i opplæringslova. I denne står det at elevane «(…) skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet».

Føremålsparagrafen opnar med dette opp til eit breitt og vidt syn på fysisk aktivitet som eitt av mange metodeval i opplæringa.

Det er ingen tvil om at både elevar og tilsette er nøgde med at skulen våga å satse på fysisk aktiv læring.

Ja, det er ein ny måte å tenke undervisning på. Ja, det er krevjande i starten. Og ja, det krev at alle yter sitt beste. Men gevinstane er store, og ikkje berre i høve til læring.

Vi ser positive endringar i skulekvardagen, med eit inkluderande og godt psykososialt læringsmiljø.

På Vassenden skule er det ingen «konflikt» mellom fysisk aktivitet og faget kroppsøving. Kroppsøving er eit sjølvstendig fag med sin eigenart, og det er ingen tankar om å sjå fysisk aktivitet som ei erstatning for kroppsøvingsfaget.

Ved å nytte fysisk aktiv læring som didaktisk metodeval når vi ut til fleire elevar i undervisninga, og følgjer betre opp skulen sitt ansvar for tilpassa opplæring i alle fag.

Vi har erfart at elevar lærer på ulike måtar, og vi som pedagogar må derfor nytte varierte læringsstrategiar og metodar i undervisninga for å nå alle elevar. Bruk av fysisk aktivitet som læringsmetode har tradisjonelt ikkje vore vekta like mykje som andre metodar i norsk skule.

Auka bruk av fysisk aktiv læring er eit viktig steg for at skulen enno betre ser heile eleven i sine pedagogiske opplegg.