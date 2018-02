Min overgriper var ikke et monster han var et menneske

Man behøver ikke være et monster for å begå overgrep mot barn. Det er dessverre mer enn nok å være menneske.

Jeg er litt forsiktig med å slippe lille Kristin til i debatten.

De fleste som har diskutert med en fireåring eller syvåring skjønner kanskje hvorfor – det er ikke så lett. Men denne gangen er det nødvendig.

For at den siste tiden har andre voksne snakket på hennes vegne. Og hun har blitt sint. Og har kalt enkelte voksne for ting som gjør at monstermerkelappen blekner i forhold.

Hun er sint for at voksne ikke er sitt ansvar bevisst når det gjelder å forhindre overgrep mot barn.

Med noen års traumebehandling i bagasjen, så er det få ting jeg vet bedre enn at det mest fristende er å se bort. Distansere seg.

«Jeg orker ikke se hva de gjør mot barn.»

«Jeg vil ikke vite detaljene.»

«Og jeg vil iallfall ikke ha noe med disse monstrene som gjør sånt å gjøre.»

Dessverre sier erfaringen at det ikke hjelper. Ting blir ikke bedre når man ser bort. Man får ikke gjort noe med verken påtrengende gjenopplevelser eller overgrep som pågår i dag om man snur seg vekk.

Voksne må orke å se, dersom barn skal ha en sjanse.

Foreldre må vite.

Tanter og onkler og besteforeldre må vite. Lærere og fotballtrenere og de som jobber i politi, helsevesen og barnevern.

Tusen takk til Dark room-gjengen og flere med dem, de som ikke ser bort, og som utfordrer alle voksne til det samme.

Når justisministeren på TV sier at hun ikke orker å se hva barn blir utsatt for, da tar hun mer hensyn til de voksne enn barna det gjelder. Det kan være godt for oss voksne å få den bekreftelsen på at det er greit å synes det er så grusomt at man ser vekk – bokstavelig talt. Det er behagelig å kalle dem for monstre og tenke at jeg kjenner nok ikke noen sånne.

Men det er ikke godt for barna å nok en gang få bekreftet at dette tåler ikke de voksne, dette må vi klare selv.

Den monsterbetegnelsen – den er så fristende. Jeg tror ikke det er mange av oss som ikke har tenkt samme tanken.

Den kommer her og – når jeg hører om andre.

Og jeg har fått høre den mange ganger sagt om han som utsatt meg for overgrep.

Men jeg har protestert hver gang, på vegne av fireåringen, syvåringen og den voksne jeg.

For noen barn er overgriperen et monster. Men langt ifra for alle. Veldig mange overgrep begås av en som barnet og de rundt har tillit til. Og barn blir fortsatt ikke alltid trodd når de forteller.

Fordi overgriperen ikke ligner et monster. At de som fantaserer om, diskuterer og utfører grove voldtekter mot barn, dagen etter tørker tårer og smører matpakke, det får vi ikke helt til.

For det er jo «de andre» som gjør sånt.

Ikke noen som ligner på oss, noen vi kjenner og er glad i.

Men man behøver ikke være et monster for å begå overgrep mot barn, det er dessverre mer enn nok å være menneske.

Noen barn forteller ikke om overgrepene fordi de er redd for hva som skjer med pappa eller tante eller læreren. Det er en grunn til at Kripos i sin nettkampanje la vekt på det å fortelle for at overgrepene skal ta slutt. At overgriper får hjelp til å slutte.

Det er ikke alle barn som ønsker at overgriper skal straffes – de vil bare at det skal ta slutt. Det betyr ikke at vi ikke skal straffe, men det betyr at vi av respekt for barn bør dempe retorikken vi bruker om overgripere. For den går også utover barna.

Min overgriper var ikke et monster han var et menneske

han var noens far

han var noens sønn

han var noens bror

noen så opp til han

noen var glad i han

noen lekte med han som barn

han var et menneske

et menneske som gjorde gode ting

som gjorde vanlige ting

men som også gjorde grusomme ting

men han var ikke et monster

han var et menneske som gjorde grusomme ting

Innlegget ble først på Kristin Værholms Facebook-side.