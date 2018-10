Det er et stort mysterium at noen vil bevare dagens system.

Akhtar Chaudhry argumenterer i BT 12. oktober kraftig mot endringer i taxinæringen. Beleilig nok har han glemt å sjekke hvilke realiteter som råder i sektoren. Hvilket system er det egentlig han vil bevare?

Taxiprisene i Norge er blant de aller høyeste i verden, og de siste årene har de økt betydelig mer enn prisen på andre varer og tjenester. Taxiene står stille 65 prosent av tiden. Lønnen til sjåførene er dårlig, og til tider fullstendig uanstendige. Næringen sliter med å levere nok biler når de trengs. Når tilbudet er dyrt og mangelfullt og sjåførene i tillegg ikke får skikkelig betalt, er det et stort mysterium at noen vil bevare systemet.

Det virker som at enkelte tror at taxisjåførenes arbeidsvilkår er gode, og at dette rettferdiggjør de høye prisene. Det er selvsagt fullstendig feil. Sjåførene får en prosentsats av innkjørt beløp, og for hver innkjørte hundrelapp sitter de fleste igjen med knappe 37 kroner før skatt. Når bilene i tillegg står stille mesteparten av tiden, blir timelønnen ofte lav. Da jeg kjørte taxi ved siden av studiene for noen år siden, satt jeg ofte igjen med godt under tusenlappen etter slitsomme 12-timers skift.

Hvor blir det av resten av pengene? Noe går til moms, noe til taxisentralen, og noe til bilkostnader og drivstoff. Størsteparten går imidlertid til drosjeeierne, altså løyvehaverne. I Norge er det altså slik at fylkeskommunen deler ut løyver som angir hvem som skal få lov å eie og drive en taxi. Ingen andre får lov. Det offentlige gir altså et lukrativt privilegium til noen få, noe som automatisk fører til svarte markeder.

Siden sjåførene ikke får fast lønn, har løyvehaverne alt å tjene på at sjåførene er på jobb også når det er lite å gjøre. I kombinasjon med maksgrensen på antall løyver fører dette til for få drosjer i rushtiden og for mange til alle andre tider. Litt som om Brann skulle hatt én ansatt til å bemanne billettboden hver bidige dag, uansett om det er kamp eller ikke.

I andre bransjer med svingninger i etterspørselen, løses dette enkelt ved bruk av deltid. Dagens utdaterte taxiregulering gjør dette umulig. Men så er jo ikke taxibransjen som andre bransjer. Tenk om fylkeskommunen skulle sette et tak på antall dagligvarebutikker for å sikre høye priser og god inntjening for noen få utvalgte butikkeierne? Det er ingen grunn til å akseptere et slikt system, enten det er i matvarebransjen eller taxibransjen.

Endringene som ble gjennomført i Oslo, blir ofte trukket frem som et eksempel på at liberalisering ikke virker. For en tid tilbake ble det åpnet opp for flere sentraler og løyver, men alle andre rigide krav besto. Resultatet ble at sentralene konkurrerte om sjåførene fremfor å konkurrere om kundene. De lokket med høyere priser og dermed høyere inntjening. Dette er ingen liberalisering. Man fortsatte planøkonomien, bare med enda dårligere planer.

Regjeringen foreslår nå å fjerne taket på løyver slik at det blir mulig for flere å eie drosjer uten å vente i årevis på en fylkeskommunal tillatelse. Det vil også bli mulig å ha løyve og kjøre på deltid. Det fordyrende kravet om å måtte være tilknyttet en sentral, faller helt bort. Ingen av kravene til sikkerhet og forsvarlig opplæring lempes på. Dette åpner for at aktører som Uber kan konkurrere på like vilkår med eksisterende sentraler.

Dette vil gi bedre arbeidsbetingelser for sjåførene, billigere turer, og bedre kapasitet når vi trenger det. Så kommer sikkert Taxiforbundet og løyvehaverne til å rase og male fanden på veggen. Det pleier jo folk å gjøre når de mister privilegiene sine.