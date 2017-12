For turgåere og mosjonister i Ytre Sandviken har det vært et godt år.

Det er opparbeidet en ny turvei fra Øyjorden til Langevatnet. Et flott veianlegg med benker og grindbygg. Hellemyrstien ligger i ly for sydvesten med flott utsikt mot nord. Jeg ser frem til å bruke «stien» med ski på beina dersom vi blir velsignet med litt snø. Takk til Bergens skog- og træplantningsselskap som har avløst den kronglete, våte stien over Øyjordsfjellet med dette flotte anlegget gjennom furuskogen.

Selve navnevalget virker litt fjernt, slik jeg ser det. Rent geografisk er det vel ikke noen sammenheng mellom veien og Hellemyren – den antar man ligger øverst i Fagerdalen. Men pytt, pytt, den svelger vi. Navnevalget har sikkert med det å gjøre at vi befinner oss i nærheten av der man tror at Skrams «Hellemyrsfolket» bodde.

Lenger sør, mellom Skytterveien og Garpetjern, har Bergen kommune satt i stand Den trondhjemske postvei. Denne traseen ble restaurert i regi av fylkeskommunen i forbindelse med et jubileum for mange år siden. Uten vedlikehold er veien blitt erodert ned til et steinete elvefar. Ferdsel, spesielt vinterstid, var direkte farlig. Takk til kommunen for oppgradering og detaljert skilting. Glem ikke vedlikehold.

Det gjenstår et kritisk punkt langs postveien. Det brattest partiet av Gunhildsbrekka, strekket mellom Munkebotn og Skytterveien, er steinete og utvasket. Ved frost danner det seg her en stor issvull. Denne traseen er mye brukt og folk har falt. Jeg jobber med å lede vannet vekk fra veien. Et billass med høvelig masse ville gjort ferdsel tryggere. Det kritiske punktet er en stubb på 20 meter.