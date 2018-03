Formelt sett ja. Hun heter Erna Solberg, er fra Bergen og representerer Høyre. Reelt sett kan man av og til tvile.

I saken om tillit til Olemic Thommessen (H) som stortingspresident ville hun gi ham en sjanse til etter at han hadde vært leder for den desidert største økonomiske overskridelsen i noen byggesak.

Og når hun får spørsmål om hva hun mener om Sylvi Listhaugs (Frp) uttalelse om det justisministeren sier om Arbeiderpartiets forhold til terrorisme, så sier hun at «det nivået på debatten mellom Ap og Frp får de selv stå for».

Altså unnlot hun å ta klart avstand fra uttalelsene, og unnlot å kreve at justisministeren beklager og sletter en uhyrlig og meningsløs karakteristikk av Arbeiderpartiet, slik flere politikere, også i hennes eget parti, nå målbærer.

Når hun opptrer slik hun her gjør, hefter både hun og regjeringen for øvrig for det justisministeren bedriver i denne sammenhengen.

Er ikke Solberg klar over at Listhaug uttaler seg som justisminister i en sak der Høyre og Frp ikke får støtte for det de fremmer for Stortinget?

Eller er det slik at både statsministeren og justisministeren er en form for privatpraktiserende når de uttaler seg om politiske spørsmål?

De to ovennevnte uttalelsene er for så vidt representativ for flere forhold der Solberg vrir seg unna problematiske uttalelser fra sin løse kanon i regjeringen: «Jeg ville ikke benyttet akkurat de ordene.»

Solberg opptrer mer og mer som en slags påtatt smilende, daglig leder av et forretningsministerium, enn som statsleder av nasjonen Norge.