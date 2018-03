Argumentene for altruistisk surrogati er ikke gode nok.

Tirsdag denne uken hadde Bergen Høyre representantskapsmøte om bioteknologimeldingen som Høyre skal ta stilling til på landsmøtet i april. Ikke overraskende var det et overveldende flertall for å åpne opp for eggdonasjon.

For oss motstandere er det på tide å innse at slaget er tapt, og heller begynne prosessen med å lage gode rammevilkår.

Mer overraskende var det at et nesten like overveldende flertall ønsker å åpne for surrogati. Dette er per dags dato ulovlig i Norge.

Slik bør det fortsette å være.

Altruistisk surrogati, som det i denne sammenheng er snakk om, innebærer at det ikke skal foreligge noe økonomisk intensiv eller gevinst for å være surrogatmor. Surrogaten vil i utgangspunktet kun få kompensert de utgiftene som er knyttet til svangerskapet, i tillegg til tapte arbeidsinntekter.

Dette vil være vanskelig å regulere. Staten vil aldri kunne kontrollere dette på tilstrekkelig måte. Gevinsten – og følgelig det økonomiske insentivet – kan komme gjennom gaver, skjulte overføringer og andre frynsegoder.

Skolt, Henrik / NTB scanpix (arkiv)

Tilhengere av surrogati argumenterer i stor grad med at surrogati er tillatt i en rekke andre land. Praksisen er ofte kommersialisert, og kan innebære en utnyttelse av kvinner i sårbare situasjoner. Ved å åpne for altruistisk surrogati forhindrer man dette, hevdes det.

Dette er ikke et dekkende argument.

Norge kan ikke føre en politikk basert på hva andre land tillater. Dersom dette skal være praksis, vil vi ende opp med at ulike land kappes om å ha færrest mulig reguleringer og lover.

Dette vil være problematisk for norsk suverenitet og selvbestemmelse.

Surrogati bryter med det naturlige båndet mellom barnet og moren som føder det, og det innebærer en viss risiko å bære frem barnet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere presset og plikten venner og nær familie kan føle dersom de havner i en situasjon hvor de blir spurt om å være surrogatmor.

Dette er et press og en risiko de bør bli spart for.

Høyres representantskap i både Bergen og Oslo ønsker å åpne for altruistisk surrogati. Jeg håper landsmøtet vedtar noe annet.