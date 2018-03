Unge Venstres flørt med arbeidsgiverne kan føre til at enda flere enn i dag må jobbe ufrivillig på søndager.

Søndag 11. mars rykket August Simonsen fra Unge Venstre ut i BT og slo et slag for søndagsåpne butikker.

Innlegget er totalt blottet for konsekvensene søndagsåpne butikker medfører for helt vanlige arbeidstakere. Det er skremmende.

Det er naivt å tro at søndagsåpne butikker ikke får konsekvenser for andre sektorer i samfunnet. Det kan for eksempel føre til behov for søndagsåpne barnehager, for hva skal alenemoren som jobber på den lokale nærbutikken gjøre av sin tre år gamle sønn når hun må på jobb en søndag?

Det er ikke bare de som er ansatt i butikken som må på jobb. Butikken må ha varer. Trailersjåførene må jobbe flere søndager, som fører til mer tungtransport på veiene. Det er neppe et sjakktrekk for miljøet.

Søndagsåpne butikker skurrer også fra en markedsliberal vinkel, som Unge Venstre ofte er opptatt av. De lokale hjørnestensbedriftene har ikke sjans til å konkurrere med de store dagligvarekonsernene.

Unge Venstres politikk favoriserer dermed de større aktørene på bekostning av de små lokale. Det er ikke god næringspolitikk.

Det er ingen hemmelighet at det allerede i dag er mange som jobber ufrivillig søndag i ulike sektorer. Men politikk handler om å skape et bedre samfunn for flest mulig. Da er det bemerkelsesverdig at Unge Venstre jobber for at flest mulig skal måtte jobbe ufrivillig på søndager, istedenfor færrest mulig.

Det er ingen hemmelighet at vanlige arbeidstakere ikke er en viktig gruppe for Venstre, men det bør være et minimum fra Norges eldste parti at politikken som blir ført ikke er til ulempe for titusenvis av arbeidstakere.

Unge Venstres misforståelser koker ned til ett punkt. Kampen for et seriøst arbeidsliv med gode og ordnede arbeidsvilkår stopper aldri.