Vår trygghet er truet

DEBATT: Myndighetene må vise større vilje til å prioritere vår samfunnsikkerhet.

SAMFUNNSIKKERHET: Forsvaret har begrenset evne til å beskytte landet vårt og bistå allierte i Nato og FN, skriver Jørgen Bjerkestrand.

Jørgen Bjerkestrand Styreleder, Bergens Forsvarsforening

Sikkerhetssituasjonen i Europa og verden er alvorlig. Norge har viktige verdier å forsvare sammen med våre allierte, men Norge har i dag ikke det minimumsforsvaret som Stortinget har besluttet, og Forsvaret har derfor begrenset evne til å beskytte landet vårt og bistå allierte i Nato og FN.

For å kunne få et minimumsforsvar, og for at andre NATO-land skal være villige til å bistå Norge, må Forsvarets budsjett minst opp på 2 % av BNP innen kortest mulig tid. Det er også beklagelig at Forsvarssjefens makt og myndighet er betydelig redusert.

Selv om Forsvaret har fått mye moderne materiell de siste årene og har topp motivert og lojalt personell, ønsker vi også å understreke følgende viktige utfordringer:

Forsvaret er ikke tilpasset de nye sikkerhetspolitiske utfordringer som de skal løse. Forsvarets struktur er basert på foreldede trusselvurderinger og langtidsplaner.

Sjøforsvaret har ikke kapasitet til å beskytte våre havområder.

Hæren er ikke tilpasset nye trusler, har utdatert materiell og er lite mobil. Mangler transportkapasitet for hurtig forflytning.

Heimevernet kan ikke beskytte vitale objekter.

Cyberforsvaret har ikke kapasitet og lovhjemler til å avverge digitale angrep.

Jørgen Bjerkestrand

Våre baser har ikke relevant nærforsvar eller rakettforsvar og vil mangle kapasitet til å motta allierte forsterkninger hvis flere baser nedlegges. Få baser er sårbare og kan føre til utradering av hele forsvarsgreiner ved angrep.

Forsvarets nye NH 90 helikoptrene til Marinen og Kystvakten, som vil bli en vital kapasitet både for kampkraft, rekkevidde og utholdenhet, vil ikke være operative på mange år.

Luftforsvaret har/vil få store kapasitetsproblemer med å utfase gamle fly, innfase nye fly (F35, P8 Poseidon, NH 90 og redningshelikoptre), nedlegge baser, vedlikeholde helikoptre og i tillegg foreta ytterligere rasjonalisering.

Den medisinske krigsberedskapen er for dårlig.

Skoleordninger for å utdanne offiserer og befal er dårlig utredet og virker lite tilpasset de militære behov.

Vi mangler nøkkelpersonell til både prosjektering, drift og utfasing i alle forsvarsgreiner og fellesstaber.

Motivasjonen hos personellet er redusert etter flere 10-år med kontinuerlige omorganiseringer, nedlegginger, innsparinger og fokus utenom primæroppgavene. Fører til flukt av nøkkelpersonell og rekrutteringsproblemer.

Vi vet at politi og domstoler sliter, og at Norge har store klima- og miljøutfordringer. Da må våre myndigheter vise en større vilje til å prioritere vår samfunnssikkerhet for at vi skal bestå som et trygt, demokratisk og fritt land.

