Fergene er ikke trygge nok

DEBATT: Vi ønsker at alle skal være trygge på fergene våre. Det er tross alt jobben vår.

FERGENE: De hvite skipene frakter trofast folk og fe over vestlandsfjordene og ut til de mest forblåste øyer. Men nå er sjøfolk utrygge på om de har tilstrekkelig bemanning til å håndtere nødssituasjoner, skriver Jens Folland i Norsk Sjøoffiserforbund. Foto: Eirik Brekke

Jens Folland Seniorrådgiver for politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffiserforbund

Publisert 27. februar 2019







Langs hele norskekysten finner vi dem. De hvite skipene som trofast, år ut og år inn, frakter folk og fe over vestlandsfjordene og ut til de mest forblåste øyer. De er utskjelte, høyt elsket, og ikke minst helt

livsnødvendige for store deler av befolkningen. Fergene har gjort jobben sin i mange år og kommer til å gjøre det i mange år fremover.

Det spesielle med fergene er at de brukes av alle, ikke bare en spesiell gruppe i befolkningen. Gamle og unge, menn og kvinner, funksjonsfriske og funksjonshemmede er avhengig av fergen, og bruker den daglig. Derfor er det også viktig at den er trygg, uansett hva som skjer og når. Sånn er det ikke nå.

Gjennom flere år har sjøfolk etterlyst bedre bemanning i norsk fergetrafikk, men sjøfolk er stadig mindre hørt i dette spørsmålet. De på andre siden av bordet mener det ikke er behov for mange ansatte om bord på ferger, siden det er kommet bedre sikkerhetsutstyr og flere automatiske prosesser. Det har også vært færre ulykker. Dette er ubestridelige fakta, og godt er det. Vi er alle glade for at det er færre ulykker, men dette er ikke poenget. Poenget er ikke at lavere bemanning fører til flere ulykker, men at konsekvensene vil være mye større når ulykken først er ute.

Fakta Rapport om ferger Rapporten er utarbeidet av selskapet Safetec på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO, og handler om kapasiteten til å håndtere ulike krisesituasjoner om bord.

Rapporten baserer seg på intervju med ulike aktører og en spørreundersøkelse blant mannskap og passasjerer.

Blant aktørene som er intervjuet er: Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet, NHO Sjøfart, tillitsvalgte i ulike forbund og fylkeskommunale trafikk­selskap. Les mer

I en rykende fersk rapport som Safetec har utarbeidet på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO, er konklusjonen entydig: Norske ferger har ikke nok folk til å håndtere nødssituasjoner om bord.

I rapporten svarer blant annet hele syv av ti sjøfolk at funksjonshemmede ikke kan regne med å få tilstrekkelig hjelp i en krisesituasjon. Det er for dårlig. Det kan ikke være slik at de som trenger mest hjelp, har minst sjanse for å få det.

Alle som har jobbet på sjøen, vet at nødssituasjoner er langt fra forutsigbare. Modellene for sikkerhet tar ikke tilstrekkelig hensyn til det faktum at flere situasjoner kan oppstå samtidig. Hva hvis man trenger å evakuere passasjerer samtidig som man prøver å få kontroll på en brann? Dette er ikke et utenkelig scenario, snarere sannsynlig, men det har man altså ikke tilstrekkelig mannskap til om bord på en ferge.

I henhold til Sjøfartsdirektoratets retningslinjer skal de ansatte, herunder kapteinene, komme med faglige innspill som skal vurderes når man fastsetter bemanning. I dag blir disse innspillene i stor grad utelatt i vurderingen av sikkerheten, til tross for at det er sjøfolk som er om bord som best vet hvor skoen trykker. Når sjøfolk er utrygge på om de har tilstrekkelig bemanning til å håndtere nødssituasjoner, er det grunn til å lytte.

Vi ønsker ikke å skape noen form for panikk blant norske fergepassasjerer. Fergene blir sikrere og sikrere, men det er grunn til å stille spørsmål om hva som vil skje om ulykken er ute. Her er det Sjøfartsdirektoratet som har ansvaret. Det er de som må sørge for å innhente nok informasjon, slik at sikkerhetsbemanningen blir god nok. Ikke minst må dette skje i samråd med kapteinene, slik det er i alle andre deler av den norske handelsflåten.

Vi sjøfolk ønsker at alle skal være trygge på norske ferger. Uansett om du sitter i rullestol eller er en barnehage på tur. Det er tross alt jobben vår. Det burde derfor bekymre både rederier og Sjøfartsdirektoratet når sjøfolkene selv sier at de er usikre på om de har nok folk til å sikre passasjerene.