Kulturbyråd Julie Andersland hevder at MusicaNord «gjennom flere møter er blitt informert om hvilken støtte de kan forvente». Dette er fullstendig galt.

Senest på siste møte våren 2018 med gjennomgang av vår situasjon med fagavdelingen i kommunen, spurte rådgiveren om det ville monne litt om kommunen kunne gjenoppta tidligere nivå på driftstilskudd (som vi ikke fikk). Kommunen og fylket er blitt behørig opplyst om vår uholdbare situasjon gjennom mange år.

Å grunngi redusert tilskudd med at det skal tilsvare hva øvrige tilskuddsytere gir, er uholdbart. Betyr det at hvis fylkeskommunen har et dårlig år, så skal kommunen følge etter? Jeg har gjentatte ganger bedt om møter direkte med Andersland, men hun har nektet å møte meg. Hva er det for en dialog?

Grieg in Bergen er en stor produksjon som har gått i flere tiår. Formålet har hele tiden vært å presentere Bergen som en høyverdig konsertarena til både fastboende og tilreisende. De siste er det plenty av i sommermånedene. Vi ynder å kalle oss for «Kultureksportør på Hjemmebane», altså at utlandet kommer til oss, ikke omvendt. Nettopp derfor er variasjon, bredde og nyskapning det viktigste for oss. Å frakjenne oss dette er kunnskapsløst.

Har kulturbyråden studert ett eneste av vårt program? Det rommer hver sommer over 30 tettpakkede sider, hvor du finner alt fra tidlig musikk til urfremføringer med verk skrevet nettopp for Grieg in Bergen. Da kommunen omsider avla oss et besøk fra fagavdelingen, fikk de nettopp et eksempel på nyskapning med ferskvaremusikk støttet av den polske stat, fremført av fremragende utøvere fra samme land.

Sist BT omtalte festivalen, skrev BTs daværende musikkanmelder Annabel Guaita: « … det er beundringsverdig at festivalen har holdt det gående i så mange år. Süssmann bruker dyktige utøvere og setter sammen spennende program. For musikkmiljøet betyr Grieg in Bergen at lokale musikere får oppdrag og samtidig får spille og bli kjent med andre musikere fra inn- og utland».

At i praksis én person skal stå for en slik produksjon og størrelse som Grieg in Bergen er, har nok sammenheng med historikk og sikkert (her tar jeg på meg litt skyld), at det var denne måten en ganske enkelt gjorde det på før i tiden, for i det hele tatt få det til. Men jeg har visst meget lenge at dette kan ikke fortsette, og også varslet om dette, fordi festivalen handler ikke om meg, men om den verdi den utgjør for byen, publikum og musikere.

Det kan ikke være slik at skulle jeg falle fra i morgen, så blir det ingen festival. Men det er nøyaktig hva som vil skje dersom det ikke kommer midler til et minimum av en tidsmessig måte å arbeide på, hvilket også innebærer trivielle ting som lønn til nødvendige nye medarbeidere. Dette er forklart og varslet i det vide og det brede til fagetatene i både kommunen og fylket, samt deres respektive politikere i kulturkomiteene. Vi har fått mye kaffe og smil under disse møtene.

«En av relativt få etablerte aktører i sjangeren», er Anderslands egne ord i BT om Grieg in Bergen. Dersom hun mener dette, innebærer det en anerkjennelse av at festivalen har en viktig rolle i kulturlivet, hvor noen av konsekvensene er at også det offentlige tar ansvar.