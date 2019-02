Snakker blod et språk?

DEBATT: Ikke la denne tåpelige regelen hindre en god handling.

Jeg fikk vite at jeg kun kan gi blod hvis jeg snakker norsk. Mitt norsknivå var altså ikke en donor verdig, skriver Lubaba Farin Tanisha. Foto: ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE

Lubaba Farin Tanisha Software Engineer, Vizrt

Publisert: Publisert 23. februar 2019 08:00







Jeg steg ombord på Blodbussen for å registrere meg som bloddonor. Du vil bli imponert over mottakelsen jeg fikk: Kjølig arroganse.

Personen bak meg i køen ble spurt om å komme frem. Jeg ble ikke lagt merke til før vedkommende bak meg insisterte på at nå var det min tur. Det er da ikke slik en kø fungerer? Jeg velger å tro at jeg ble oversett fordi jeg er en kvinne med farvet hud - fordi jeg er brun.

Da jeg forsiktig spurte «kan jeg snakke på engelsk?», ble jeg møtt med en foraktelig latter. At jeg spurte to ganger om hva som ble sagt, ble brukt som bevis på at mine norskkunnskaper ikke var tilstrekkelige. Jeg fikk vite at jeg kun kan gi blod hvis jeg snakker norsk. Mitt norsknivå var altså ikke en donor verdig.

Ingen på Blodbussen reagerte på behandlingen jeg fikk. Betjeningen ba min kollega som sto bak meg i køen overbringe meg en forklaring på hvorfor jeg ble avvist, men skaden var skjedd. En halvhjertet forklaring bøter ikke på den ydmykende opplevelsen.

Hvorfor eksisterer denne regelen? Snakker blod et språk? Du hevder kanskje at jeg må kunne lese og forstå kritisk informasjon før jeg kan bli donor, men jeg ble ikke engang gitt sjansen. Jeg leser norsk bedre enn jeg snakker. Men hvorfor er egentlig dette nødvendig? Alle har vel Google Translate i lommen. Hvorfor skal dette hindre meg i å gjøre en god gjerning?

Det er nok flere der ute med forskjellig bakgrunn og språk som gjerne vil donere blod. Jeg er sikker på at utlendinger opplever at deres blod er verdiløst, med mindre de er flytende i norsk. Er ikke sykdom og smittefare viktigere? For å fullbyrde min gode gjerning, må jeg utenfor komfortsonen og lære meg norsk. Først da kan jeg donere blod. Jeg ruster meg for oppgaven.

Jeg ønsker ikke å dvele ved denne ydmykelsen. Jeg ønsker ikke å ikke at denne tåpelige regelen skal være en hindring for oss som vil stille opp og være en del av det livreddende fellesskapet.

Helse Vest svarer:

Jeg er lei meg for at du fikk en negativ opplevelse av møtet med oss, og vil unnskylde for denne ubehagelige hendelsen. Alle som møter Blodbanken, skal møtes med vennlighet og respekt.

Når noen melder seg som blodgiver, og hver gang en blodgiver kommer for å gi blod, må man først fylle ut et skjema, og dernest ha et personlig intervju med helsepersonell. Det er to hensikter med dette: Beskytte mottakeren av blodet og beskytte giveren av blodet. Det skal være så trygt som mulig både å få og gi blod.

Blodgiver-skjemaet og –intervjuet er det viktigste instrumentet for å sikre dette. Skjemaet som fylles ut, er utformet av Helsedirektoratet og foreligger i dag kun på norsk. Man har tilstrebet å gjøre formuleringene der så entydige som mulig. Likevel kan uklarheter oppstå, og disse vil man da kunne oppklare i intervjuet, der skjemaet gjennomgås og også andre spørsmål tas opp - både fra giver og fra blodbankens personalet.

Kommunikasjon kan være vanskelig. Av og til kan nyansene være subtile, og da er det viktig at begge parter i en samtale behersker språket. Blodbankpersonalet behersker norsk, men bare et fåtall behersker et annet språk tilstrekkelig godt til å forstå nyanser i samtalen. Slike nyanser kan være viktig å få fatt på både for mottaker og for giver. Derfor har vi valgt å stille som krav at giver må kunne norsk tilstrekkelig godt til å lese og forstå skjemaet og kunne samtale på norsk.

Til slutt vil jeg takke deg for at du ønsket å hjelpe andre mennesker ved å gi blod! Du er hjertelig velkommen tilbake for å registrere deg når du mener at norsknivået er godt nok til skjema og intervju.

Einar K. Kristoffersen

Avdelingssjef