DEBATT: Ungdommer skal ikke gå rundt med en vond klump i magen, de skal få hjelp.

Norge har en stor utfordring når det gjelder psykisk helse blant ungdom. Så mange som hver femte ungdom sliter med en eller annen form for psykisk lidelse. I tillegg topper vi Europas selvmordsstatistikk. Det er derfor på tide at vi gir ungdommer den hjelpen de trenger.

For meg er det veldig skremmende at så mange ungdommer sliter psykisk. Jeg tror en av utfordringene er at terskelen for å gå til helsesøster er altfor høy. Vi må normalisere det å oppsøke hjelp hos en helsesøster.

Mange ungdommer holder tankene sine for seg selv. Vi vet alle hvordan det er å gå rundt med klump i magen når noe føles galt. For dem som sliter psykisk, oppleves klumpen enda verre. Ungdommer skal ikke gå rundt med en vond klump i magen, de skal få hjelp!

En obligatorisk time hos helsesøster på videregående skole vil kunne hjelpe mange ungdommer. Det er ikke slik at eleven nødvendigvis velger å åpne seg for helsesøster i første omgang. Likevel kan et første besøk føles som en seier, og gjøre det lettere for eleven å oppsøke helsesøster igjen.

Jeg mener ikke å hevde at alle ungdommer sliter psykisk, og at vi derfor bør innføre obligatorisk helsesøstertime. Hensikten med en slik ordning er å senke terskelen for å gå til helsesøster. For det er ikke slik at helsesøster kun er der for de som sliter med alvorlige psykiske problemer. Helsesøster skal være der for alle. Det vil være bra for alle ungdommer å dele sine tanker med helsesøster, uansett om det er små eller store ting. Samtidig blir det også lettere for helsesøster å fange opp og hjelpe dem som sliter psykisk.