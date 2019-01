DEBATT: Det er læreren og ikke elevene som skal styre mobilbruken på skolen.

Vi er bekymret for mobilbruken i grunnskolen, og hvilke konsekvenser det har for konsentrasjon, mobbing og det sosiale samspillet mellom elevene. Vi ønsker derfor et tydeligere mobilreglement for bergensskolen.

Det er hver enkelt skoles plikt å ha et tydelig regelverk for hvordan mobilen brukes i skoletiden. Mobilen er et svært nyttig verktøy som kan og bør brukes fornuftig. Samtidig ser vi de utfordringene mobilbruken gir, og mener derfor at det er helt nødvendig å sette klare rammer for bruken. Læreren som ønsker å bruke mobil på en god måte i undervisningen, skal vi applaudere, men vi vil at det er læreren og ikke elevene som skal styre mobilbruken på skolen.

Bård Bøe

Privat

Mobbing er et økende problem i skolen, og ifølge Utdanningsforbundet. Vi vet at mobilen brukes til å mobbe, for eksempel via sosiale medier. Av hensyn til elevene ønsker vi at skolen skal være et sted hvor man kan slippe å bekymre seg for dette. De nye reglene må uansett ikke bli en hvilepute, for mobilen er ikke problemet. Like fullt er det et enkelt tiltak slik at flere kan få en roligere og bedre skolehverdag.

Mobilen er et forstyrrende element i klasserommet. Det finnes alltid de som helt fint klarer å følge med mens mobilen er på. Men de som sliter, trenger klare regler og færre distraksjoner. Forskningen er ganske klar på at mobilen har en uheldig effekt på konsentrasjonen.

Det er forståelig at det for mange elever kan være litt upopulært med innstramminger, men upopulære bestemmelser er ofte viktige og virkningsfulle – bare se på fraværsgrensen.

Høyre har tidligere foreslått i Bystyret å lage felles regler for mobilbruk i skolen, men dette ble dessverre stemt ned av byrådspartiene. Skolebyråd Roger Valhammer (Ap) markerte seg som en av de mest kritiske røstene. Vi mener det er viktig at gode holdninger til mobilbruk læres tidlig. Da er skolen et helt naturlig sted å begynne.