Bli med på en forurensende og stressende rundtur i sentrum.

Jeg brakk nakken 27 år gammel og kom ut av sjukehuset etter ti måneder med betydelige gangvansker. Jeg fikk støtte av den norske velferdsstaten til å kjøpe bil den gangen, for at jeg skulle kunne integreres bedre i arbeids- og samfunnsliv. I tråd med dette fikk jeg også et parkeringskort for handikappede, som jeg har hatt stor glede av både i Bergen og andre steder i verden.

Flerfoldige biler senere, med store ryggproblemer på toppen av den opprinnelige skaden, kan jeg bekrefte at bilen har vært og er en forutsetning for et noenlunde normalt liv for sånne som meg. Men nå er det mange tegn til at myndigheter og andre med makt over min bevegelsesfrihet gjør sitt beste for å få meg til å bli hjemme – eller flytte på landet.

Jeg bodde i flere tiår på og omkring Nygårdshøyden, hvor jeg også har arbeidet når jeg ikke var utenlands. Det er et område som tidlig begynte med soneparkering. Siden parkeringskortet mitt skal la meg stå gratis på «avgiftsbelagte» parkeringplasser, mente jeg at jeg ikke trengte sonekort, men klarte meg med handikapkortet i vinduet.

Parkeringsselskapet syntes å være enig med meg en stund, men begynte så i rykk og napp å gi meg bøter, både utenfor boligen og ved arbeidsplassen. Jeg protesterte, men fikk hver gang avslag med begrunnelsen at «avgiftsbelagte» parkeringsplasser bare betydde parkometerplasser. Denne sære definisjonen ble ikke oppgitt før en annen bevegelseshemmet trakk P-selskapet for retten og vant. Jeg har regnet ut at P-selskapet egentlig skylder meg 10.000 80- og 90-tallskroner med renter.

Parkeringsselskapet er fortsatt en dyr plage. I februar i år var jeg hos medisinsk spesialist på Strandkaien, på en tid med snø og is på fortauene. De to handikapplassene i den lange parkeringslommen utenfor legesenteret var opptatt, så jeg kjørte så tett opp til handikapskiltet som mulig og la ut kortet. Så fotograferte jeg fortauet før jeg med stokken min stavret meg frem til inngangsdøren.

Etter en time kom jeg tilbake. Da ventet en bot på 990 kroner. Klage med foto ble sendt, men det var ingen pardon: Jeg hadde stått på feil side av skiltet, og burde åpenbart ha tatt taxi eller gått opptil et par hundre meter på de glatte fortauene.

Verre er det hvordan diverse bedrifter og institusjoner gjør livet surt for bilavhengige av min type. Jeg arbeider ved UiB, nærmere bestemt i SV-fakultetets hovedbygg. I bortimot hundre meters avstand fra dette bygget er det ingen parkeringsplasser reservert for handikappede.

Byggets to innganger har gategrunn i umiddelbar nærhet som egner seg utmerket til formålet. Men ingenting er markert – og følgelig er de aktuelle plassene ofte opptatt.

Det fantes i sin tid en plass eller to i gårdsrommet, der porten stenges kl 16. Men sist jeg var der, så jeg ingen slike blant alle hensatte tjenestebiler, bare to nye plasser med ladepunkter for elbiler. Det har hendt jeg har snudd og jobbet hjemme på grunn av manglende parkeringsmuligheter.

Deler av mitt institutt er nå flyttet til det nye Media City Bergen. Der har jeg bare vært én gang, hos NRK. Da måtte jeg ta taxi til og fra: Det finnes ikke en eneste parkeringsplass for handikappede ved inngangen.

Noe av bakgrunnen for disse uoverveide angrepene på gruppen jeg tilhører, ligger i den sterke interessen for å drastisk redusere biltrafikken i sentrum. Gateparkering av alle slag skal bort.

Jeg sympatiserer allment med denne politikken. Men når en ønsker seg store bilfrie områder, overses behovene folk som jeg har for fortsatt å kunne stanse bilen ved et fortau og vakle ti meter til nærmeste butikk, kafé, legekontor eller fysioterapeut. Disse behovene snakkes aldri om, og tas ikke med i planleggingen.

Det kan føre til absurditeter som dette: Har jeg klart å parkere utenfor jobben i Fosswinckels gate og skal på et møte eller en forelesning utpå dagen på Jussbygget, må jeg kjøre sørover i Fosswinckelsgate, ta Strømgaten til Lars Hilles gate, videre gjennom Vaskerelven til Engen, der jeg så kan svinge sørover til jeg omsider kan komme meg opp på Høyden igjen ved Johanneskirken og utover til Dragefjellet.

Denne forurensende og stressende rundturen i sentrum skyldes at Langes gate er blitt fysisk stengt for gjennomkjøring.

I andre europeiske land har jeg sett påler av stål som kan senkes av beboere i trange gater ved hjelp av et kort bare de får utdelt. UiB skal ha henvendt seg til Bergen kommune om en slik løsning i Langesgate, men fikk aldri svar. Ikke tror jeg UiB purret, heller.

Jeg ber bare om at de mange instansene jeg har omtalt og vist til her, begynner å tenke seg om – og så gjør noe med disse forholdene. Snarest.