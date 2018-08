En takk til John Færseth og Rune Berglund Steen for haglskuren mot mine sitater tatt ut av sin sammenheng. En ekstra takk for til og med å ha skrevet mitt svar i avsnittet som starter med «Den mest moderate utgaven av hva han har ment med denne anbefalingen ...»

Jøder må vise i praksis at antisemitter tar feil på hovedpunkter, og unngå alt som bekrefter deres fordommer. Slik Tyskland har gjort etter 1945.

Noen ord om Breivik. Min hypotese var ikke om frimurerlosjen, men om frimurerløftet. De kan ha gitt ham fritt leide i forhold til politibilen som fulgte ham til Utøya, men ikke grep inn. Mange liv kunne vært reddet.

Jeg mener Breivik er ekstremt norsk-kristennasjonalistisk, antimuslimsk og pro-Israel – altså ekstremt norsk. Men han var også ekstremt anti-Arbeiderpartiet, for «DNA-kristendom» gjennom statskirken, og for å gi mange muslimer adgang til Norge. Et synspunkt som nok deles av mange.

Breivik i fangeleir som nynazist er lettere å ta avstand fra.