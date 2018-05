Det er for store forskjeller i eldreomsorgen her til lands. Noen kommuner fremstår som fyrtårn som gir gode tilbud til både eldre og pårørende. Andre kommuner klarer ikke å levere gode tilbud til sine eldste innbyggere. Slik har det vært lenge.

Ulike regjeringer har forsøkt mange grep for å gjøre noe med det, men ingen har lyktes. Derfor må vi tenke nytt. I forrige uke presenterte regjeringen eldrereformen Leve Hele Livet.

Det er en annerledes reform og er ikke bygget på statlig detaljregulering. Reformen handler om at kommunene skal lære av hverandre og gjøre mer av det som fungerer i eldreomsorgen.

Ved at kommunene kopierer hverandres gode løsninger, vil vi løse de grunnleggende tingene som ofte svikter: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

En god eldreomsorg kan ikke lages av byråkrater og politikere i Oslo alene, for så å sendes ut som diktat til kommunene. Derfor har vi reist landet rundt og lyttet til de med skoene på. Vi har snakket med eldre og pårørende, fagfolk og frivillige, og med engasjerte ansatte i kommunene. De har blitt spurt om hvordan vi bedre kan dekke de eldres grunnleggende behov. Leve hele livet er en annerledes reform nettopp fordi den bygger på kommunenes egne erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det er en samarbeidsreform med kommunesektoren.

Med dette som utgangspunkt for reformen, ville jeg tro Senterpartiet ville hilst den velkommen. I stedet etterlyser Kjersti Toppe ordninger som ville ha overkjørt det kommunale selvstyret vi bygger reformen på.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Toppe mener det mangler innhold i reformen og bagatelliserer viktigheten av den. Det kan jeg ikke forstå. For at våre eldre skal leve friskere liv, må vi tilby dem god mat og sikre at de spiser nok. Underernæring i eldreomsorgen har lenge vært et problem. Med enkle tiltak som å flytte middagen spiser de eldre mer, og holder seg friske lenger. De bruker mindre medisiner, og får bedre livskvalitet.

Ensomhet er en annen stor utfordring. Med reformen vil vi at flere kommuner skal etablere ordninger som for eksempel en time ønskeaktivitet hver dag. Da får de eldre mulighet til å delta i aktiviteter etter egne ønsker og behov. Toppe harselerer med reformen, men den handler altså om å gjøre kommunene i stand til å forebygge og bekjempe ensomhet blant eldre.

Med riktig mat og aktiviteter på plass, blir det også større anledning til å justere medisinbruken. For mange eldre bruker for mange medisiner. Derfor har regjeringen forskriftsfestet en årlig legemiddelgjennomgang som skal avdekke feilbruk av medisiner.

Gjennom reformen vil vi at flere kommuner skal bruke fysisk aktivitet og forebyggende tjenester for å gi riktig helsehjelp. Det kan redusere bruken av medisiner, og vil gi flere aktive og friske eldre.

Andelen eldre i landet stiger og vil holde seg høy. Den eldre generasjonen er en gave til den yngre, med sin visdom, erfaring og familieglede. De fortjener det beste vi kan gi dem. Leve Hele Livet skal løfte eldreomsorgen i hele landet. Kommunene må ta grep lokalt, og regjeringen har og kommer til å bevilge mer penger til kommunene i årene som kommer.

Senterpartiet bør bidra til å løfte eldreomsorgen over hele landet.