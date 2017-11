Dommen er en lettelse, men samtidig gjør det ekstra vondt å tenke på det økende muslim- og jødehatet.

Dommen mot Ratko Mladic er en vond påminnelse om hva hat mot enkeltgrupper kan føre til. Mladic var øverstkommanderende da 8000 gutter og menn ble massakrert – fordi de var muslimer. Han var øverstkommanderende da Sarajevo ble beleiret og tusenvis av barn ble utsatt for tortur og drept – fordi foreldrene deres var muslimer.

For veldig mange var det et iskaldt gufs fra fortiden at dette kunne skje midt i Europa, bare 50 år etter Holocaust. Likevel skjedde det. Det tok mer enn 22 år, men nå har rettferdigheten seiret og dommerne har bestemt at «slakteren fra Bosnia» skal tilbringe resten av livet sitt bak lås og slå. Det er en stor lettelse.

Samtidig gjør det rett og slett litt ekstra vondt å tenke på det økende muslim- og jødehatet, når man selv er første generasjons innvandrer nettopp fordi man er muslim, og man likeså godt kunne vært en av dem som Mladic i dag ble dømt for å ha beordret drept – fordi de var muslimer også.

Jeg flyktet fra landsbyen vår fordi den ble omringet av serbiske styrker. Faren min ble igjen og kjempet i krigen før han ble gjenforent med oss i Norge i tre år senere. Mange familier opplevde mye verre ting. Selv om de aldri vil få igjen dem de mistet, så har noen av dem forhåpentlig fått en avslutning med denne dommen.