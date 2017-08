Heldigvis er det mye positivt som skjer med Fisketorget nå.

Sølvi Pedersen skriver 3. august med stort engasjement om Fisketorget og hvordan «Fisketorget forsvant som dugg for Fløyen». Hun etterlyser politisk handlekraft for å «gjenreise byens navle og hjerteregion».

Jeg er så enig, så enig. Heldigvis er det mye positivt som skjer på Torget. Torghandlerne er svært positive deltakere i Byrådets prosess for å utvikle en framtidsstrategi for Torget, en strategi med realistiske endringsmål over tid.

Det sittende byråd tok raskt fatt i Torget, byens hjerte – som bør være regionens viktigste markedsplass for kortreist og lokalprodusert mat. Under Høyres ledelse ble Torget fra april 2011 privatisert og driftet av Neas ASA og Totalreform AS. Dette var et feilgrep.

Fra april 2015 overtok kommunen igjen driften av Torget. Under privat styre har Torget bevegd seg lysår bort fra Bystyrets tverrpolitiske vedtak fra 2009, der det ble vedtatt at Torget skal «tilby naturlige og ferske kvalitetsprodukter, med vekt på lokale varer og spesialiteter fra hav og landbruk.» Torget skulle være et «omsetningssted for fisk, sjømat og skalldyr, lokalprodusert gårdsmat, frukt, bær, grønnsaker og blomster/planter». Vedtatt reguleringsplan slår fast at det ikke skal leies ut sitteplasser i telt eller uteservering som ikke er allment tilgjengelig.

Det er ikke det sittende byråds oppgave å forklare hvorfor Torget fikk bli noe helt annet enn det Bystyret vedtok og reguleringsplanen fastsetter: Vi rydder nå opp etter Høyre-byrådet, og vil gi bergenserne Torget tilbake: Et torg for byen og regionen, bergenserne og strilene – og turistene. Internasjonalt er det nettopp lokale torg som er den største magneten også på turister. Opprydningen er ikke enkel, og den vil ta sin tid. Det er inngått langsiktige, juridisk bindende kontrakter som tar handlingsrom fra oss som nå ordner opp i forholdene på Torget.

Mye har gått galt. Mathallen ble aldri den hallen med støttefunksjon for utetorget som bystyret opprinnelig ønsket, driften av Torget ble privatisert, utetorget er blitt territorialisert i private, avgrensende innhegninger, servering og skjenking er viktigste inntektskilde. Dette har gått på bekostning av utviklingen av Torgets funksjon som handels- og markedsplass for lokale og regionale produkter.

Forandringer i den bergenske befolkningen bestemmer også Torgets utvikling. I 1945 bodde over 100.000 bergensere i Bergen sentrum, mange spiste torsk fra Torget på søndag. I dag bor det 60.000 i bykjernen – og de spiser taco, pizza, kebab og sushi. Bykjernens handelsstand har også flyttet virksomhet ut fra sentrum. Byspredningen har kostet den bergenske egenarten dyrt.

Så hva gjør byrådet for å gi Torget et løft? Først og fremst har vi en visjon om Torget som Bergens hjerte og regionens viktigste ansikt utad med salg av sjømat og regionens lokalproduserte og kortreiste mat. Det er ingen raske løsninger, vi erkjenner utfordringene og har stor respekt for torghandlerne som de viktigste partnerne i utviklingen av fremtidstorget.

Summen av ny strategi, stabil forutsigbar drift, tydelig og god dialog med endringer over tid vil løfte Torget. Byrådet har allerede gjennomført nødvendige strakstiltak: Nye kjølelager- og garderobefasiliteter er under etablering, leieprisene for torghandlerne er redusert og nødvendig oppjustering av infrastruktur under torgflaten er iverksatt. Det er fra i år på nytt tillatt å selge fisk fra båt i Bergen sentrum, dette gjøres med blodfersk fisk på Kystkultursenteret og på Nøstet. Her må Torget kjenne sin besøkelsestid!

Byrådet ønsker fortsatt innspill til den nye torgstrategien, som skal behandles av Bystyret. Torgets fremtid er avhengig av forbrukerengasjement. Vi må alle bruke Torget, som markeds- og møteplass!