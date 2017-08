Jeg vil føle meg trygg på at politiet ikke arresterer meg for å ta avstand fra nazisme.

Bergens Tidende har i lederen 2. august mange gode og nyanserte poenger om den mye omtalte nazidemonstrasjonen i Kristiansand i forrige uke. På ett punkt bommer imidlertid avisen, nemlig i sin gjengivelse av det jeg har uttalt i ulike medier i etterkant av demonstrasjonen.

Jeg har ikke på noe tidspunkt tatt til orde for at politiet burde ha stanset demonstrasjonen med makt, eller at ytringsfriheten skal innskrenkes for personer som har avskyelige meninger, slik de som marsjerte i Markens gate utvilsomt har. Ytringsfriheten har sine begrensninger, men det er ingen tvil om at meninger ikke skal forhåndssensureres, og at terskelen for å legge ned forbud mot demonstrasjoner bør være svært høy.

Som BT skriver, er det imidlertid grunn til å stille flere spørsmål ved politiets håndtering av demonstrasjonen. Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H), har kalt inn til et møte i kommunens politiråd for å få klarhet i hvilke vurderinger som ble gjort fra politiets side, og for å avdekke eventuelle svakheter ved disse.

Det er verdt å merke seg bakteppet for at demonstrasjonen ble holdt nettopp i Kristiansand. Den ble nemlig flyttet dit fordi politiet i Østfold ikke tillot en tilsvarende markering i Fredrikstad. Bakgrunnen var at man fryktet voldelige sammenstøt med motdemonstranter. Det er ikke umulig at Agder-politiet hadde gjort den samme vurderingen om demonstrasjonen hadde blitt forhåndsvarslet.

For det andre – og mer alvorlig – valgte politiet å fjerne to motdemonstranter fra Markens gate med makt. Begrunnelsen var at de opptrådte på en måte som satte deres egen sikkerhet i fare. Det kan ikke bety annet enn at politiet vurderte at organisasjonen som sto bak demonstrasjonen ville kunne komme til å ty til vold mot motdemonstranter – noe som fremstår som en riktig vurdering gitt denne organisasjonens bakgrunn og historikk. Det fremstår likevel underlig at det er potensielle ofre som skal fjernes av politiet i stedet for potensielle voldsutøvere.

Bildene av en fredelig motdemonstrant som tas hånd om av politiet, er opprørende, og BT retter med god grunn en kritisk pekefinger mot politiets vurdering av denne situasjonen. Det har også vært mitt poeng: Det må gjøres en vurdering av om politiet tok de rette valgene i håndteringen av demonstrasjonen.

For det er nemlig grunn til å frykte at vi kan komme til å se flere motbydelige demonstrasjoner i Norge fremover. Om så skulle skje, vil jeg og mange med meg stille opp til motdemonstrasjoner for å vise at vi tar avstand fra hat, fremmedfrykt, rasisme og nazisme. I en sånn situasjon vil jeg gjerne føle meg sikker på at politiet ikke arresterer meg og mine likesinnede, selv om hensikten skulle være å beskytte oss fra voldelige sammenstøt.