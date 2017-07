Å studere i Bergen er en historie om å forsove seg til eksamen, nudler til middag og å investere i en ordentlig regnfrakk.

Å bli immatrikulert ved Universitetet i Bergen er begynnelsen på en historie om deg, 1155 regndager og minst 19 ødelagte paraplyer om du velger du ta en mastergrad på normert tid. Det er også begynnelsen på historien om hvordan du ble kjent med byen, kjent med smauene, brosteinsgatene, Sydnes, Nordnes, Sandviken, Fjellveien, Fløyen, Vågen og dette vi kaller for sentrum. Det er historien om hvordan du plutselig synes det er langt å gå femten minutter for å besøke en venn, men det er også historien om den varme sommernatten du gikk helt ut på Nordnes for å bade i det kjølende vannet.

Det er historien om hvordan disse navnene du har lest om, plutselig står foran deg i forelesningssalen og får ansikter, stemmer, puls. Det er historien om hvordan du gikk fire år på Humanistisk Fakultet (HF) uten å få med deg at kaffen til Ad fontes var gratis, og historien om da du lærte deg at nettopp ordene ad fontes betydde til kildene på latin, og du lurte på hvilke kilder de egentlig mente; til kildene av øl eller kunnskap? Og hvordan nettopp disse to tingene ofte blandet seg sammen når kalenderen viste den femtende i hver måned.

Odd E. Nerbø

Dette er også historien om den første gangen du fikk 20.000 norske kroner inn på konto, og du, du trodde de ville holde til alt. Historien fortsetter med da du to uker senere sto og søkte jobb på Kiwi og innså at det å ha mye å gjøre faktisk ga deg bedre disiplin med det akademiske arbeidet. Dette er historien om at det ikke finnes noen likheter mellom hermeneutikk og hermetikk, selv om begge ordene blir like viktige for deg i hverdagen.

Dette er historien om kjærlighet, kjærlighet til bøker, til han som satt på din venstre side den første dagen på ex. phil, kjærlighet til hun som reddet deg med gode notater tre dager før eksamen og kjærlighet til knekkebrød – det er historien om hvordan du aldri må begynne å telle over hvor mange knekkebrød du faktisk har spist utenfor rom 300 på HF-bygget, før du henter diplomet ditt en maidag om noen år. Det er historien om hvordan makrell i tomat plutselig regnes som en fullverdig middag. Det er historien om hvordan Johanneskirketrappene blir lettere å gå med tiden, og historien om hvordan du aldri forsto hvordan etasjeinndelingen på Dragefjellet egentlig var skrudd sammen.

Dette er historien om hvordan du lærer å lære, historien om da du forsto at du aldri hadde forstått norsk grammatikk i grunnskolen, men at det nå likevel var forventet at du kunne bøye verb på norrønt. Det er historien om den gangen A-en aldri var lettere å få, og historien om den dagen du forsov deg til eksamen. Dette er historien om øl på Legal, burger på Bien, nudler i kantinen, og den dagen fredagsgrøten fikk deg til å lengte hjem. Det er historien om brudd, om studiebytte, om desperasjonen av å ikke ha nok tid. Likevel klarer du å fullføre.

Det er historien om mangfoldige tusen sider pensum, om kollokvier, om SiB-kaffen i et skittent thermokrus. Det er historien om fremtiden, om fortiden og drømmen om alt du kan bli.

Men når du da står der, om fem år, med en grad eller to i lommen, vil den vekte like mye som at du nå kan alle gatenavnene på Møhlenpris, at du nå har funnet ut hva du vil, eller ikke vil bli, og at du nå endelig har kjøpt deg en skikkelig regnfrakk.

Velkommen til Bergen, til Sydnes, til sentrum, Haukeland og Ulriken, til barene, bakkene, kafeene og bibliotekene. Velkommen til byen du plutselig kaller for hjemme.