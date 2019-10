Arbeid må lønne seg mer enn arv

Da høyresiden fjernet arveavgiften, var det å vedta økte forskjeller.

ØKTE FORSKJELLER: I dag lønner det seg aller mest å arve. Det er ingen i samfunnet tjent med, unntatt arvingene selv, skriver Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom. Jo Straube

Andreas Sjalg Unneland Leder, Sosialistisk Ungdom

Noen blir født med sølvskje i munnen. Andre blir født med Ferrari, champagne, og et lakseselskap til en verdi av 27 milliarder i munnen. Da høyresiden fjernet arveavgiften, var det å vedta økte forskjeller. Det var å si at det skal bli viktigere hvilken familie du er født inn i, enn hvor stor innsats du gjør i livet.

«Ikke en dritt», svarte Ferd-arving Katharina Andresen da hun ble spurt på Instagram om hva hun hadde gjort for å bli så rik.

Det er helt riktig. Om du møter en av Norges 100 rikeste, kan du trygt tippe at personen har arvet formuen sin.

2/3 av de hundre rikeste i Norge er nemlig arvinger. Deres rikdom står som en provokasjon mot alle dem som arbeider hardt hver eneste dag.

Det er merkelig at bussjåføren, sykepleieren og til og med trygdemottakeren må betale skatt på inntekten sin, men om du arver noen hundretalls millioner, så skal du få dem skattefritt.

Samtidig som det er arvebonanza blant overklassen i Norge, er det urovekkende hvor fort de økonomiske forskjellene øker. De ti prosent rikeste eier over halvparten av all formue i Norge.

For venstresiden er det viktig å omfordele skjevheten som oppstår som følge av det økonomiske systemet. For å endre dette er progressiv beskatning, skatt på arv og formuesskatt viktige verktøy. De blåblå har aktivt arbeidet for å senke eller fjerne disse verktøyene.

Den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty trekker frem skatt på arv som en av de viktige verktøyene for å hindre at penger og makt samles på stadig færre hender. Men man omfordeler ikke bare for å ta fra dem på toppen, man kan løfte alle i samfunnet. I stedet for at noen fødes inn i grotesk rikdom, kan vi bruke pengene på fellesskapet.

Det burde ikke være slik at man kan arve ubegrenset med penger. En progressiv arveskatt med et tak på 50 millioner vil sikre at vanlige folk ikke må selge familiehytten, og samtidig hindre at noen fødes inn i grotesk rikdom.

Dette ville også gitt fellesskapet mer penger til å styrke velferdsstaten gjennom å innføre gratis tannhelse og skolemat. Samtidig som vi sender et tydelig signal om at vi som samfunn belønner hardt arbeid, ikke arvede privilegier.

I dag lønner det seg aller mest å arve. Det er ingen i samfunnet tjent med, unntatt arvingene selv. De har ikke jobbet for pengene sine, og kanskje behøver de ikke jobbe heller – de kan bare leve på verdiene andre har skapt for dem.

Et slikt samfunn ønsker vi ikke. Norge kan gå i front nå og gjøre noe med den voksende ulikheten. Vi kan være et samfunn hvor innsatsen du legger inn, faktisk betyr noe. Løsningen er en rettferdig arveskatt.

