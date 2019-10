Vi trenger gatemagasiner som Megafon

Det er med stor undring jeg leser at magasinet skal legges ned.

Debattinnlegg

Arild Knutsen Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk

Det er 12 år siden Megafon kom ut i Bergens gater, inspirert av =Oslo, som kom i 2005. Gatemagasinene var svar på et rop fra folkedypet. Med ønske om tiltak, uten krav om rusfrihet, som kunne bringe verdighet i livene til dem som sliter.

Vanskeligstilte fikk anledning til å reise seg og gjøre et ærlig arbeidsslag til å være stolt av. For mange ble dette et alternativ til kriminalitet, narkotikahandel og sexsalg, og et alternativ til å stå med luen i hånden og tilpasse seg rigide hjelpetiltak.

Megafon har i alle disse årene betydd enormt mye for mange, ved å legge til rette for samhold, struktur i hverdagen og ærlig inntjente penger.

Samtidig har magasinets redaksjon belyst virkeligheten som vanskeligstilte rusavhengige lever i, de har løftet frem brukernes stemmer og til tider fungert som premissleverandører i rusdebatten. 12 år er fryktelig lang tid på rusfeltet, det har skjedd enorme endringer siden den gang.

Systemet med legemiddelassistert rehabilitering (Lar) har blitt utvidet, det har kommet et sprøyterom, og byen har fått en rekke mottaks- og oppfølgingssentre. Likevel er det med stor undring jeg leser at Megafon sier de skal legge ned fra nyttår fordi de har blitt overflødige.

Dette er et bilde av situasjonen få brukere kjenner seg igjen i. Det er stadig mange som lever i fattigdom og alt det fører med seg, både blant folk med og folk uten rusproblemer. Det anslås at Lar når rundt halvparten av dem som er avhengig av heroin eller andre opiater, dessuten er det en tredjedel i Lar som ikke opplever særlig nytte av de altfor få medikamentene som tilbys.

Salget av gatemagasiner er både nasjonalt og internasjonalt litt dalende. Noen har blitt lagt ned gjennom årene, og det er åpenbart utfordrende å drifte slike tiltak på et lønnsomt nivå. Blant de gjenstående er de som evner å fornye seg og som får belyst godt nok at dette er et lass som både redaksjon, selgere og byens befolkning må dra sammen.

Det er lett å spekulere i at behovet ikke lenger er der de dagene selgerne uteblir, årsaken er likevel gjerne mer kompleks. Når vanskeligstilte erfarer at pengene kommer raskere andre steder, går de dit. Det uheldige med lave oppslagstall og nedleggelser er alternativene de vanskeligstilte står igjen med.

