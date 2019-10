Forby import av varer fra barnearbeid

Alle barn har rett til å gå på skole, slik er det ikke i dag.

For mindre enn 20 minutter siden

RINGVIRKNINGER: Erik Justus Grünert tror det vil skape internasjonal oppmerksomhet dersom Norge innfører importforbud mot varer som kan ha blitt produsert ved hjelp av barnearbeid. Privat

Debattinnlegg

Erik Justus Grünert Bergen Unge Venstre

Husker du den gangen foreldrene dine sa til deg da du var åtte år gammel at du skulle slutte på skolen for å begynne å jobbe i en mineralgruve for å betale ned familien sin gjeld? Eller da du jobbet på en bomullsplantasje 12 timer om dagen, syv dager uken, hver uke som 12-åring?

Det gjør verken meg eller deg, og akkurat det skal vi være sykt takknemlige for. Men dette er forhold som Redd Barna blant flere rapporterer om. Dette er forhold ingen barn skal leve under. Men da kan vi som forbrukere heller ikke kjøpe eller forbruke produkter som bidrar til denne forferdelige situasjonen så mange barn sitter i.

I FNs Barnekonvensjon står det klart og tydelig at alle barn har rett til å gå på skole. Dette er en konvensjon som er skrevet under på av 196 land, Norge inkludert. En avtale som er fantastisk bra og fin etter alle mulige innfallsvinkler.

Problemet er bare at den ikke er supereffektiv i alle disse 196 landene. Ifølge Redd Barna finnes det 216 millioner barnearbeidere den dag i dag, barn som jobber på fabrikk, i gruver, eller innenfor jordbruk.

Mange vil nok tenke når de leser det tallet at det kan ikke vi her i Norge gjøre noe med, at lille Norge oppe i nord skal kunne påvirke dette. Men jo vi kan påvirke det og i ganske stor grad om du spør meg. Men jeg snakker ikke om u-hjelp her.

Jeg snakker om et absolutt importforbud av varer produsert totalt eller delvis gjennom barnearbeid. For alle industrier hvor vi vet det er et omfattende problem, må vi innføre krav til dokumentasjon med bevisbyrden på produsentens side. De som ikke kan dokumentere dette, vil ikke få lov til å eksportere varer til Norge.

Dette vil også skape ringvirkninger utenfor Norges grenser. Hvis det skulle vise seg at et større internasjonalt selskap ikke får lov til å selge i Norge pga. barnearbeid, vil det bli en nyhet i resten av verden. Det kan tvinge selskaper til å slutte med barnearbeid hvis de vil unngå å gå konkurs.

Derfor skal det føres en offentlig tilgjengelig oversikt over hvilke produsenter det ikke er lov å importere fra, som bør være tilgjengelig på norsk og engelsk.

Ja, T-skjorten din blir muligens litt dyrere. Men er det ikke digg å vite at det ikke er en åtteåring som har sydd den? Er ikke det verdt de små kronestykkene du eventuelt må betale ekstra for at den samme åtteåringen kan gå på skole og ha en reell sjanse til å skape sitt eget liv?

Publisert 20. oktober 2019 14:03