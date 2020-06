Kunsten må være fri

I Norge ønsker vi ikke politisk stueren kunst.

I Norge må vi politikere holde fingrene fra fatet, og ikke ta til orde for å sensurere kunst vi ikke liker eller mener passer, skriver bystyremedlem Henning Warloe (H). Maleriet «Justitia», som henger i bystyresalen, har skapt debatt de siste ukene. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Henning Warloe Bystyremedlem (H) og tidligere kulturbyråd i Bergen

I et demokrati er ytringsfrihet og spesielle deler av den, som kunstnerisk og akademisk frihet, grunnleggende rettigheter. Slike rettigheter eksisterer vanligvis ikke i mer totalitære stater. Internett sensureres, undervisning og forskning kontrolleres, og kunstutstillinger forhåndsgodkjennes.

Kunstverk som ikke passer med myndighetenes politikk, beslaglegges. Kunstnere som ikke vil innordne seg, blir fengslet eller forvist. Det skjedde i stor stil i Stalins Russland og Hitlers Tyskland, og skjer i vår tid i noen grad, for eksempel i Kina.

Vi vil ikke ha kunstnere som logrer for staten og politikerne, skriver Henning Warloe (H). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

I Norge er en slik politikk naturligvis utenkelig. Norge, med sine (relativt sett) svært rause offentlige støtteordninger til kunstnere og kulturlivet, praktiserer «armlengdes avstand»-prinsippet når søknader vurderes og tilskudd tildeles. Dette skjer på kunstfaglig grunnlag, og ikke på grunnlag av politisk farget smak.

Derfor blir det håpløst når enkelte politikere og partier av og til tar til orde for å sensurere kunst de selv ikke liker, for eksempel gjennom å frata kunstnere offentlige tilskudd.

De siste årene har det først og fremst vært enkeltpolitikere i Frp som har kommet med slike forslag. Men også i mitt eget parti Høyre er det av og til noen som trår feil.

En daværende helsebyråd fra Høyre i Bergen foreslo å stanse en konsert med et svartmetallband som skulle ha et sauehode på scenen, og i Tromsø akkurat nå pågår en strid om bruk av flagg i et kunstnerisk arbeid som noen Høyre-politikere tar avstand fra.

Fra film og teater husker mange aksjonene fra kristne miljøer for å stanse teateroppsetningen av «Hair» og filmen «Life of Brian» på 1970- og 80-tallet fordi de var «usømmelige».

Men i Bergen prøvde også kvinneaktivister å stanse en oppsetning i Teatergarasjen med den tidligere pornoskuespilleren Annie Sprinkle på begynnelsen av 2000-tallet.

Selv er jeg stolt over at Bergen var første by i Norge som «legaliserte» gatekunst.

Felles for alle disse forsøkene er at de ikke har vunnet frem. Kunstnerisk frihet er et så viktig prinsipp at det ikke må tukles med.

Det gjelder også det litt hjelpeløse, men sikkert velmente forslaget fra bystyremedlem Paul Richard Johannessen (MDG), som vil fjerne et 250 år gammelt maleri fra bystyresalen, fordi det etter hans egen tolkning har et delvis rasistisk motiv.

At den kunstfaglige vurderingen er en helt annen, blir her viktig. Det er også en viktig forskjell på å fjerne et bilde og å fjerne statuer, slik det skjer flere steder i USA nå. Disse statuene er ikke primært kunstverk, men maktsymboler som fremstiller tidligere politikere.

I Norge må vi politikere holde fingrene fra fatet, og ikke ta til orde for å sensurere kunst vi ikke liker eller mener passer. Det var vel noen i Frp som en gang foreslo at det offentlige kun skulle støtte kunst «man forstod», mens «uforståelig kunst» altså ikke skulle bli støttet.

Det er litt morsomt, og ganske uforståelig, hvordan et slikt prinsipp skulle fungere, og heldigvis har aldri Frp som parti vedtatt politikk av denne typen.

Vi ønsker ikke kunstnere som logrer for staten og politikerne. Selv vil jeg håpe at vi tvert imot legger vekt på å støtte ny kunst, som utfordrer og utvikler samfunn, publikum og kunsten selv. Og da er det nettopp det vi ikke forstår eller liker som er viktig!