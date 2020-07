Flere menn må snakke om spiseforstyrrelser

Menn lider i det skjulte, og dette må vi gjøre noe med, skriver Cathrine Nitter. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Cathrine Nitter ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser

Tariq fikk alltid kommentarer på at han var liten og tynn. Da han var ferdig på videregående forandret livet seg. Livet ble mindre sosialt og han mistet motivasjonen for å trene. Så kom han over fitness. Da begynte ballen å rulle.

Han begynte å trene. Mye. Han ble sint de dagene han ikke fikk trent. Han fikk mer muskler. Ble «større». Så «fit» ut.

På et tidspunkt klarte han ikke å gå opp en trapp uten å bli andpusten. Livsgnisten var borte. Hjertet banket på en annen måte. Likevel ble han motivert av kommentarer han fikk fra andre folk. Han publiserte bilder av seg selv i sosiale medier, noe som også ga bensin på bålet.

Cathrine Nitter Foto: Privat

Daniel fikk ofte høre at han var feit. Til slutt sa han det til meg selv også. «Du er ikke verdt noe, du klarer det ikke, du er bare feit»». Mat ble en måte for Daniel å døyve tristhet på. Han kunne spise enorme mengder.

«Valpefettet» eskalerte og det ble satt inn tiltak. Daniel var aktiv, i god form, men også kraftig. Han tenkte ikke så mye over det. Det eskalerte til større problem når folk rundt gjorde det til det.

Da Daniel flyttet hjemmefra, ble han sykere. Han isolerte seg og fikk mat levert hjem flere ganger i uken. Maten styrte alt. Han overspiste mer og mer, men skjønte liksom ikke hva det var. Han trodde det kun handlet om at han ikke hadde kontroll. Å spise seg kvalm ble en rutine. Samtidig gjorde det han ekstremt skamfull.

«Jeg aksepterte ikke at jeg trengte hjelp når folk sa det til meg. Jeg skulle liksom bare bli tynnere – for da ville jo alt bli bedre.»

Når vi hører og leser om kroppspress, spiseforstyrrelser og kroppslig misnøye, dras tankene våre nærmest umiddelbart mot den unge, usikre jenten. Det å være misfornøyd med egen kropp er liksom en «jentegreie».

Dette gjør det enda tyngre for gutter og menn å snakke om at kropp og mat er vanskelig – også for dem.

Man tar det kanskje for gitt at dette ikke er noe man selv skal streve med, eller burde streve med. Dette kan i seg selv skape barrierer for å i det hele tatt erkjenne problemet, og be om hjelp.

Norske tall viser at 10- 20 prosent av berørte med spiseforstyrrelser er gutter/menn. Internasjonale tall viser høyere forekomst – inntil en tredjedel. Likevel er det få som snakker om det.

Hos ROS representere henvendelser fra gutter/menn bare fem prosent i fjor. Menn lider i det skjulte, og dette må vi gjøre noe med.

Vi trenger at flere menn står frem og forteller om spiseforstyrrelsen sin. Det vil hjelpe flere til å forstå hva de strever med, og til å be om hjelp.

De mennene vi har møtt og snakket med, som har strevd med vanskelige tanker rundt egen kropp, forteller at det de hadde trengt mest da de var yngre, var å høre andres menns historier.

Det å få bekreftet at man ikke er alene, at det man strever med er hverdagslig for flere, er så utrolig viktig.