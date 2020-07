Ikke riktig at 100.000 venter på dagpenger

Påstanden i BTs leder er ikke korrekt.

Kun 22.000 har ennå ikke fått utbetalt penger fra Nav. Det skyldes i nesten alle tilfeller at de ikke har bedt om det, skriver Yngvar Åsholt. Foto: Vidar Ruud

Debattinnlegg

Yngvar Åsholt Beredskapsleder i Nav

Bergens Tidende skriver på lederplass 23. juli at hundre tusen fortsatt venter på dagpenger fra Nav, og at det ikke er akseptabelt at folk skal gå i måned etter måned uten å få en krone på konto. Heldigvis er dette helt feil.

Det BT unnlater å si noe om, er at veldig mange har fått forskudd på dagpenger. Så langt har 481.000 arbeidstakere fått lønnskompensasjon, dagpenger eller forskudd på dagpenger. Det er nå kun 22.000 som ennå ikke har fått utbetalt penger fra Nav. At disse ikke har fått penger, skyldes i nesten alle tilfeller at de ikke har bedt om det.

Påstanden om at 101.000 fortsatt ikke har fått utbetalt penger på flere måneder, er derfor ikke korrekt, fordi veldig mange har fått utbetalt forskudd.

Siden begynnelsen av april har de som søkte dagpenger hatt mulighet til å be om forskudd hver måned, mens de venter på å få behandlet dagpengesøknaden.

Siden midten av mars har vi behandlet 350.000 søknader. Det er 92.000 som fortsatt venter på svar, men det betyr ikke at de ikke har fått utbetalt penger.

95 prosent av dem som har blitt permittert eller arbeidsledige og som har søkt om dagpenger etter at Norge stengte ned på grunn av korona, har fått penger eller vedtak fra Nav. Tallet inkluderer også dem som fikk avslag fordi de ikke hadde rett på penger.

BTs påstand om at manglende utbetaling fra Nav gjør at man ikke får fart i norsk økonomi, er derfor feilaktig.

Nylig ble det mulig for arbeidstakere å søke lønnskompensasjon i de tilfellene arbeidsgiveren deres ikke har sendt opplysninger om arbeidsforholdet til Skatteetaten. Den nyheten fikk ikke BT med seg før lederen gikk i trykken.

Det er dessverre slik at det fortsatt er noen som ikke har fått lønnskompensasjon fordi arbeidsgiveren deres ikke har gjort jobben sin. Hvor mange dette dreier seg om, er vanskelig å vite med sikkerhet. Trolig er antallet mellom 18.000 og 68.000 personer.

Om en ukes tid forventer vi ha vi normal saksbehandlingstid for dagpenger til helt arbeidsledige, og om en drøy måned venter vi å være à jour med søknadene fra permitterte.

