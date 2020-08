Torturen må få konsekvensar!

Rapportane frå Kviterussland viser ikkje berre brot på grunnleggande menneskerettar, men også på FNs torturkonvensjon.

Demonstrantar i Minsk tok til gatene etter at Aleksandr Lukasjenko vart erklært som vinnar av presidentvalet i Kviterussland for sjette gong. Martin Paulsen i Raftostiftelsen skriv om korleis Lukasjenko har fjerna kritiske røyster, ei etter ei. Foto: AP

Martin Paulsen Styreleiar i Raftostiftelsen

Facebook-feeden min er full av grufulle bilete frå Kviterussland. Demonstrantar vert slegne til blods av opprørsstyrkar. To er døde, mange tusen arresterte.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har med rette fordømt valden.

Men meir enn desse bileta, handlar det som skjer i Kviterussland no om det vi ikkje ser.

Det som utspelar seg på gatene i Minsk og andre kviterussiske byar no, er resultatet av fleire tiår med finsliping av diktaturet. Sidan han vann det første presidentvalet i Kviterussland i 1994, har president Aleksandr Lukasjenko endra grunnlova ved fleire høve, og sørgt for at parlamentet og domstolane er underlagde han.

Dermed kan han få vedteke dei lovene han vil, og han kan vere sikker på at kritikarar hamnar i fengsel.

Ei etter ei har kritiske røyster vorte fjerna. På det meste ekstreme – i 1999 – forsvann fire av dei krassaste kritikarane til Lukasjenko sporlaust. Andre har måtta forlate landet, slike som Stsiapan Putsila, mannen bak nettmediet NEXTA, og motkandidaten i årets presidentval, Svjatlana Tsikhanowskaja.

I dag er internett vårt vindauge ikkje berre ut til andre land, men og til det som skjer i eige land. Så også i Kviterussland. Derfor har kviterussiske styresmakter systematisk blokkert Internett på kritiske tidspunkt dei siste tiåra. Dei siste dagane ser blokaden ut til å ha vore meir omfattande enn nokon gong. Mange av mine vener har ikkje hatt mogelegheit til å kople seg til nettsider eller sosiale medium på fleire dagar.

Men internett kan ikkje blokkerast permanent, spesielt ikkje i eit land som satsar på outsourcing av digitale tenester som eksportnæring. Då internettblokaden vart oppheva på onsdag, beint fram eksploderte sosiale medium i augnevitneskildringar og personlege forteljingar frå dei siste dagane med protestar og misnøye.

Endå verre har det vore for våre auge på bakken, journalistane. Kviterussiske menneskerettsorganisasjonar melder om at mange titals journalistar har vorte angripne, arresterte eller deporterte ut av landet.

Resultatet er det næraste ein kan kome ein informasjonsblokade i vår gjennomdigitaliserte verd. Når titals journalistar sit fengsla, er det vanskeleg å få verifisert og systematisert den informasjonen som trass alt dukkar opp om hendingane i landet.

Martin Paulsen er styreleiar i Raftostiftelsen. Foto: Hans Jørgen Brun

Når vi no likevel får tilgang på førstehandsskildringar om det som skjer bak dei sota vindauga i kviterussiske politibilar og innanfor murane i fengsla, ser vi at det kviterussiske spesialpolitiet arresterer vilkårleg og i eit langt større omfang enn nokon gong tidlegare.

I etterkant av presidentvalet i 2010 vart om lag 700 demonstrantar arresterte, dei siste dagane har talet nærma seg det tidoble. Denne gongen når samspelet mellom omfanget og mangelen på omsyn nye høgder. Vi har sett bilete av opprørspoliti som skyt mot demonstrantar, dei brukar tåregass og sjokkgranatar.

Men aller verst er forteljingane frå dei som har vore fengsla. Journalist Nikita Telizjenko frå den russiske nettstaden Znak.com fortalde onsdag om korleis han vart arrestert då han dekte protestane etter valet på kvelden den 10. august.

Saman med andre arrestantar vart han ført til eit fengselslokale i Minsk. I det første rommet han vart teken inn i, låg andre arrestantar så tett på golvet at han var tvungen til å trampe på dei. Han klarte å finne seg ein ledig plass, sånn at han slapp å ligge på nokon, men måtte legge ansiktet på golvet.

Her var han 16 timar. Heile tida vart folk slegne. Nokre fordi dei hadde tatovering, andre fordi dei ikkje ville eller kunne seie Fader vår. Dei fekk ikkje gå på toalettet, og i nokre av romma var det så dårleg luft at folk mista medvitet.

Telizjenko si historie er sterk, men berre ei i rekka av liknande skildringar som har kome dei siste par dagane, anten frå folk som sjølve har sete i fengsel, eller frå folk som har teke hand om dei på sjukehus i ettertid.

Rapportane frå Kviterussland viser tilhøve som ikkje berre bryt med grunnleggande menneskerettar som retten til frie val og ytrings- og forsamlingsfridom. Det er også svært alvorlege brot på FNs torturkonvensjon.

Noreg bør bruke alle dei verkemidla vi har for å sørgje for at Lukasjenko vert stilt til ansvar for det som skjer her og no.