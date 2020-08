Nå går det feil vei. Derfor må vi brette opp ermene igjen.

Kom an, Bergen! Dette klarer vi.

Byrådsleder Roger Valhammer på en pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen forrige uke. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Debattinnlegg

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Lite er så deilig som følelsen av at sommerferien bryter ut for alvor. Bekymringer fra jobben suser ut av hodet, som luft i et tett rom når man åpner et vindu.

Den samme frihetsfølelsen fikk mange da en del av de strenge restriksjonene vi har levd med denne våren, ble mykere: Besteforeldre fikk treffe barnebarn, vi kunne reise mer, bevege oss mer, nyte årets første utepils. Det var et etterlengtet pusterom.

Alt har åpnet litt mer opp.

Nå skal samfunnet i gang igjen etter en rar vår og lang sommer. Mange er tilbake på jobb, og snart åpner skolene. Den politiske debatten har kommet litt i gang igjen. Plutselig fikk vi noe annet å engasjere oss i – elløperhjul over hele sentrum, til glede og frustrasjon.

Likevel er det nå ekstremt viktig at vi ikke lurer oss selv til å tro at alt er som før. Vi må alle fortsatt ta ansvar og jobbe sammen som fellesskap, for å bekjempe korona og holde smitten nede. Skal vi nok en gang få leve så fritt som før, krever det fortsatt innsats og årvåkenhet.

I Bergen var vi ganske raskt ute med å reagere på koronapandemien. Vi handlet, og så oss i noen tilfeller nødt til å innføre strenge regler uten å vente på ordre fra sentrale myndigheter.

Selv om korona er og blir en katastrofe for norsk kommuneøkonomi, hadde vi heldigvis spart i de gode årene her i Bergen. Dette ga oss litt ekstra handlingsrom da krisen traff oss.

Dette, kombinert med en vanvittig innsats fra helsepersonell, lærere, og ja, alle bergensere, gjorde at vi fikk god kontroll på smitten.

Det gjør meg stolt av Bergen og bergenserne. Av heltene i helsevesenet, i skolen og barnehagen, som har gjort så mye med så lite. Men vi må ikke være fornøyde – ennå. Vi er ikke ferdige.

Vi har nye, lokale utbrudd i Norge. Situasjonen rundt Hurtigruten viser hvor raskt ting kan gå galt, og hvor sårbare vi er for en ny bølge.

Smittetallene er fortsatt lave, men økende – også i Bergen. Derfor jobber vi lokalt nå knallhardt med testing, smittesporing, isolering og karantene.

Så langt er all kjent smitte i Bergen såkalt importsmitte. Derfor har vi nettopp åpnet landets første teststasjon i ankomsthallen på Bergen lufthavn Flesland.

For å hindre smitte internt i Bergen, er det avgjørende å holde minst en meters avstand til hverandre. Derfor vil Bergen kommune blant annet fortsette med hjemmekontor som hovedregel til nyttår, slik at de som må ta kollektivtransport i rushet, kan gjøre dette trygt.

Jeg har bedt private bedrifter og resten av det offentlige om tilsvarende tiltak.

Nå går det feil vei. Derfor må vi brette opp ermene igjen. Og vi må huske at korona er en lang, seig marsj, ikke en sprint. Nå er det like viktig som før at vi holder sammen ved å holde avstand.

Først og fremst handler dette om å følge med, og fortsatt følge retningslinjene fra helsemyndighetene. De viktigste reglene kjenner vi til, men de kan ikke gjentas mange nok ganger:

God hånd- og hostehygiene.

Hold minst en meters avstand til alle andre enn de du bor med.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, hold deg hjemme. Men husk også å teste deg.

Jeg vil gjerne legge til: Smil til folk du treffer i hverdagen. Det er takket være dere at vi har klart oss så bra som by til nå, og det er dere som skal løfte sammen i tiden som kommer.

Vi vet ennå ikke hvordan denne høsten blir. Som byrådsleder lover jeg å fortsette å følge med, legge gode planer og ta nødvendige grep – slik vi gjorde i mars.

Kom an, Bergen, dette klarer vi. Sammen.