Strilene kommer!

Våre omtenksomme politikere har helt sikkert planlagt for folkevandringen, og sikret overflod av leiligheter sentralt?

IRONISK: Nå vet vi bedre. Å bruke bil er forferdelig. Det er verre enn cruisebåter, plast i havet og flyreiser, skriver Sonja Cassidy, beboer i «bompengeland» nord i Åsane. byoutline Rune Sævig

Sonja Cassidy Tellevik, Åsane

Ærfugl i store flokker i Telleviken. Små lam bak gjerdet på vei til skolen. Andunger i dammen under broen. Dette er livet på landet, bompengelandet nord for Ikea.

Som unge idealister trodde vi, som så mange andre vordende småbarnsforeldre, at det beste for barna våre var å vokse opp utenfor byen. Et sted med plass, der ungene kunne løpe fritt i hagen og plukke plommer fra egne trær. Riktignok likte de å spille fotball i tillegg, men vi trodde det var greit å samkjøre ungene til organiserte fritidsaktiviteter når de var for små til å sykle eller ta buss alene.

Men, nå vet vi bedre. Å bruke bil er forferdelig. Det er verre enn cruisebåter, plast i havet og flyreiser, om man ser på engasjementet i leserbrevene i BT og BA den seinere tid. Vi innser nå at vi burde tatt buss og ofret familiefrokost i hverdagen. Skolegutten på syv kunne gått i bilveien til skolen. Fortau og sykkelstier trenger vi jo ikke på landet, det er for byfolk.

Heldigvis økte bompengeavgiften kraftig, slik at vår tur gjennom Fløyfjellet til jobb nå gjør at andre kan nyte turen på Bybanen på sørsiden av byen, mens de ser på kollegene sykle forbi på vei til kontoret. Og, vi fikk jo fire nye lyskryss fordelt på 3,5 km vei, lys som gjør at vi kan måtte stoppe for rødt fire ganger på vei hjem fra nattevakt.

Vi skjønner nå at vi burde stått opp en time tidligere, gitt ungene et knekkebrød i hånden og tatt buss halv syv. Skolegutten kunnet hoppet av på samme sted, vel å merke en time før skolen begynte. Morgenens første buss-skifte ville gitt trim: barnehageløp med minsten under armen. Eventuelt la ham gå selv og vite at man kom for seint på jobb.

På en god dag kunne vi, etter nok et busskifte, vært på jobb på Haukeland til 08.30. To timer ekstra vei til jobb er ingenting å klage over. Selvfølgelig litt problematisk å måtte være på jobb til klokken 17, når barnehagen stengte 16.30. Men, den ene av oss trengte ikke å jobbe, med en kronisk sykdom kunne inntekten kommet fra Nav. Med lavlønnsyrke og stadig økende bil- og bompengeavgifter, er det snart lønnsomt også.

Barn skal vokse opp sentralt, vet vi nå, i byen eller langs Bybanen. De skal kunne gå til skolen og ikke delta på aktiviteter de ikke kan sykle til. Alpint er for østlendinger. Fotballcup på steder det ikke går tog eller buss til er helt unødvendig. Og, om omgivelsene rundt barnehagen har mer asfalt enn lam, kan de jo se på måker på Festplassen?

Heldigvis er det noen har skjønt vårt beste og bygger gettoer langs Bybanen, slik at vi kan kvitte oss med bilen, trampolinen og ripsbuskene, til fordel for en 4-roms i 5. etasje. Kanskje en ny elbil produsert ved hjelp av kullkraft og gode råmaterialer i batteriene, det er da bedre enn å beholde bilen vi hadde?

Strilene har nå tatt til vett og trekker innover mot byen. I Åsane nord selger de husene sine til underpris, fordi alle andre som før kunne tenkt seg hus på landet, ikke synes det å skulle betale bompenger for å kjøre kildesortert boss til BIR-stasjonen på Salhusveien er et godt salgsargument. Det å ikke kunne dra på trening uten å betale for det, enten via bompenger eller buss i 45 minutter, selger heller ikke hus.

Men, om antall handleturer er redusert etter ny bompengering, har nok handelsstanden i Åsane forståelse for at nordboerne må handle mer på nett.

Våre omtenksomme politikere har helt sikkert planlagt for folkevandringen sørover og sikret overflod av leiligheter, slik at boligprisene sentralt ikke presses i været nå når strilene kommer. Det er jo litt dumt for dem, da, at ikke bompengeinntektene blir så store som planlagt.

Men, fyring forurenser jo også, det kan jo kreves avgifter for hver ekstra grad over 18 grader man vil ha innendørs i boligene i Fjellveien? Dette kan brukes til å bygge bomring i Vågen, slik at vi begrenser forurensingen fra cruiseskipene, også. Eller kanskje egen bomring rundt Flesland? Alle de som mener at forurenserne skal betale mer, er nok positive til å betale avgifter flere ganger hver vei for sin sommerferie på Kreta?

Det slår flere fluer i en smekk: redusert forurensning, penger til bybane i bydeler som ikke ønsker den og samtidig et miljøvennlig kollektivtilbud som setter et moderne preg på Bryggen.

Takk, kjære politikere, for gode kollektivløsninger i distriktene. Takk for at lærerne måtte gi ungene våre samme skolebøker som vi hadde, og for at ungdommene fikk tegne pannekaker fremfor å lage dem på skolekjøkkenet. Det blir jo så grisete.

Takk for at gamlemor må bruke bleier på sykehjemmet fordi det er så praktisk, ikke fordi hun trenger det. Takk for at kolleger på Haukeland får ekstra trim i hverdagen, med lav bemanning og flere pasienter å ta seg av.

Nå overlates kanskje byens ve og vel til politikere som ikke har erfaring. Det kan jo ikke gå bra. Godt valg.

Publisert 5. juli 2019 20:15

