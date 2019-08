Dette bør vi snakke mer om i valgkampen

Nok bompenger nå. Hvorfor snakker ikke flere om kultur?

FARGESPILL SETTER FARGE: Ikke minst er kultur med på å gi hverdagen mening. Det skaper debatt, provoserer, engasjerer, gir oss opplevelser og er viktig for identitet og fellesskap, skriver kulturbyråd Julie Andersland (V). Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring (V)

For mindre enn 2 timer siden

Valgkampen har så langt handlet om bompenger, bompenger, bompenger og om omkamp om vedtatt bybanetrasé til Åsane.

Hvorfor snakker ingen om kultur?

Bergen har et yrende amatørkulturliv og et internasjonalt, mangfoldig og fremoverlent profesjonelt kulturliv. Kulturlivet skaper arbeidsplasser, og gjør byen attraktiv for både beboere og tilreisende.

Ikke minst er kultur med på å gi hverdagen mening. Det skaper debatt, provoserer, engasjerer, gir oss opplevelser og er viktig for identitet og fellesskap.

Opplevelsen av kultur kan være en virkelighetsflukt – en pause fra hverdagsmaset. Å endelig klare den lille strofen på piano kan by på mestring og glede.

For mange av oss er det slike små ting som virkelig gir livet innhold.

Som kulturbyråd møter jeg mange engasjerte kulturaktører som mener en økt satsing på kunst og kultur vil være en god sak for partiet Venstre, implisitt eller eksplisitt at det vil gi oss flere velgere.

Men man behøver ikke være statsviter for å se at det ikke stemmer. Det er nok å åpne en avis i valgkampen – der er det alltid fint lite kulturpolitikk å spore.

Valget står dessverre ikke om kultur for de fleste av oss.

Kulturbyen Bergen er viktig for nesten alle bergensere, men kulturpolitikk er som regel usynlig i en valgkamp.

En av grunnene til det, er selvsagt at mange partier ofte er enige om de store kunst- og kulturprosjektene. Uenighetene dukker ikke opp før vi politikere får kniven på strupen og må prioritere pengene, og det er aldri midt i en valgkamp.

Når valgene står mellom skoler, sykehjem, idrettshaller og kultur – det er da prioriteringene kommer til syne.

En annen årsak til at kultur er borte fra valgkampen, er dessverre at det ikke er der man henter velgere.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat for Aftenposten i februar oppga respondentene at de viktigste sakene for dem opp mot kommunevalget var skole, helse og eldreomsorg.

Dette er tilsynelatende saker som i stor grad berører de mest sårbare fasene av et menneskeliv. Men her har kulturpolitikken en plass, den også.

Vi i byrådet er stolte av hva vi har fått til i kulturpolitikken de siste fire årene.

Sentralbadet Scenekunsthus er på vei, kulturbudsjettet er betydelig styrket, kuttene fra det forrige byrådet er reversert, Åsane kulturhus bygges, Fyllingsdalen kulturhus er under planlegging.

Vi ser en økning i deltakelse langs hele bredden i sektoren, fra amatørkulturen til den profesjonelle kunsten. Det styrker Bergen som reisemål, og gjør byen vår mer attraktiv for bergenserne.

Men aller, aller viktigst er den betydningen kulturen har for hver og en av oss – enten vi jobber med kultur, er utøvende kunstnere, driver med kultur på hobbybasis eller er kulturkonsumenter.

Kunst og kultur har en verdi i seg selv.

Jeg håper flere vil snakke om kultur i valgkampen, og jeg håper flere vil prioritere det når kampen om pengene står.

Og neste gang jeg møter en kulturlobbyist som entusiastisk forteller om hvordan en satsing på kunst og kultur vil tjene partiet mitt, har jeg lyst til å stoppe vedkommende og si:

Slapp av, saken din står godt på egne ben. Vi satser på kunst og kultur fordi vi mener kunst og kultur er viktig, ikke fordi vi tror det skal hjelpe oss å vinne valget.

Publisert 27. august 2019 19:24